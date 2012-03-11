ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم مس کرمان و همچنین دیدار این تیم مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه تمرینات خوبی را در اردوی ترکیه انجام دادیم و در حال حاضر بازیکنان ما شرایط خوبی دارند. خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم و به غیر از مصطفی سیفی که به دلیل محرومیت کمیته انضباطی نمی‌تواند تیم مس را مقابل پرسپولیس همراهی کند سایر بازیکنان را در اختیار داریم.

وی در خصوص شرایط تیم پرسپولیس افزود: پرسپولیس با حضور دنیزلی نظم و انضباطی ویژه پیدا کرده و نسبت به گذشته بهتر بازی می‌کند. من بازی این تیم مقابل الهلال عربستان را با دقت دیدم و باید بگویم نحوه بازی بازیکنان پرسپولیس نشان داد که آنها یک روند روبه رشد را طی می‌کنند.

قاسمپور ضمن یادآوری اینکه بازی با پرسپولیس اولین بازی است که رسما هدایت تیم مس کرمان را عهده‌دار خواهد بود، اظهار داشت: بازیکنان ما از هر نظر آماده‌اند تا پرسپولیس را مانند فجرسپاسی در آزادی شکست دهیم چون با توجه به موقعیت تیم مس در جدول رده بندی سه امتیاز این بازی اهمیت زیادی برای ما دارد.

وی تاکید کرد: من زمانی که هدایت تیم مس را برعهده گرفتم به مسئولان این باشگاه گفتم که هدف اصلی ما حفظ سهمیه تیم در رقابت‌های لیگ برتر است و پس از آنکه با کسب چند برد در جدول ثبات نسبی پیدا کردیم به دنبال ارتقای جایگاه تیم در جدول و تک رقمی شدن خواهیم بود.

سرمربی تیم مس کرمان از اهمیت پیروزی مقابل پرسپولیس یاد کرد و گفت: با کسب پیروزی مقابل پرسپولیس می‌توانیم بر حاشیه‌هایی که پیرامون تیم مس کرمان همواره وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد غلبه کنیم چون در زمان شکست است که حاشیه‌ها و مشکلات تیم خودش را نشان می‌دهد.

وی در خصوص گروه ایران در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل تصریح کرد: گروهی که تیم ایران در آن قرار گرفته نسبت به گروه دیگر آسان تراست، چون لبنان فوتبال قوی نداشته و فوتبال آنها با فوتبال ایران قابل مقایسه نیست. ازبکستان نیز درست است که طی چند سال اخیر پیشرفت خوبی چه در زمینه باشگاهی و چه ملی کرده است اما ما بارها این تیم را در آزادی و حتی تاشکند شکست داده‌ایم و هنوز سطح فوتبال ازبک‌ها از فوتبال ما پایین‌تر است.

قاسمپور در همین رابطه اظهار داشت: قطر نیز با وجود سرمایه گذاری‌های زیادی که انجام داده یک تیم درجه 2 آسیایی محسوب می‌شود که هیچگاه نتوانسته برای تیم ایران مشکل ساز باشد. در مجموع باید بگویم هر فردی که فوتبال را می‌فهمد می‌تواند انتظار صعود مستقیم تیم ملی فوتبال ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل را داشته باشد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و مس کرمان در چارچوب هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17:15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.