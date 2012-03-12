سه جلد از متون کهن ایرانی به قلم نویسندگان امروزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مجموعه «یکی بود یکی نبود» سال 87 از سوی انتشارات کتاب پارسه با هدف احیای متون قدیمی و ارزشمند ایران که مایه‌های قصه‌پردازانه و قابل اقتباس فراوانی در خود دارند، با در نظر گرفتن مخاطبان نوجوان، جوان و بزرگسال آغاز شد.

این مجموعه به بازنویسی و بازروایی ادبیات کهن ایران اختصاص دارد و نویسندگان آن کوشیده‌اند ساختار و زبانی جدید و امروزی را برگزینند و قصه‌ها و حکایات ادبیات کلاسیک ایران را در قالب‌هایی جدید و قابل فهم به مخاطب عام ارائه کنند.

از این رو قصه‌های 30 متن کهن فارسی به قلم 30 نویسنده‌ کشورمان در قالب مجموعه «یکی بود، یکی نبود» با‌زآفرینی شده و مراحل نشر را می گذراند.

سه جلد از این کتاب‌ها به نام‌های «ویس و رامین» اثر فخرالدین اسعد گرگانی به قلم ناهید طباطبایی، «تذکره الاولیا» اثر فرید‌الدین عطار نیشابوری به قلم یوسف علیخانی و «بوستان» اثر سعدی شیرازی به قلم محمد مطلق که چندی پیش مجوز نشر را دریافت کردند، اخیراً همراه با تصویرگری، جلد گالینگور و کاغذ گلاسه وارد بازار کتاب شدند تا سرآغاز انتشار این مجموعه 30 جلدی باشد.

«ویس و رامین» در 152 صفحه با تصویرگری الهه بهین، «تذکره الاولیا» در 176 صفحه با تصویرگری مریم طباطبایی و «بوستان سعدی» در 168 صفحه با تصویرگری هاله پارسازادگان منتشر شده‌اند و قیمت هر کتاب 8900 تومان است.

«یکی بود یکی نبود» به سرپرستی یوسف علیخانی و با همراهی 30 نویسنده‌ و 10 تصویرگر فراهم آمده است. فریبا وفی، ابوتراب خسروی، سیامک گلشیری، حمیدرضا نجفی، امین فقیری و محسن فرجی از جمله نویسندگان این مجموعه هستند و سرپرست تصویرگران کتاب نیز علی بخشی بوده است.

این مجموعه شامل بازنویسی کتاب‌های «تاریخ بیهقی»، «قصص الانبیاء»، «مثنوی معنوی»، «فیه مافیه»، «تذکرة الاولیاء»، «الهی‌نامه»، «منطق‌الطیر»، «اسرارنامه»، «ویس و رامین»، «شاهنامه»، «خسرو و شیرین»، «لیلی و مجنون»، «هفت پیکر»، «مخزن الاسرار»، «اسکندرنامه»، «بوستان»، «گلستان»، «حدیقة الحقیقه»، «کلیله و دمنه»، «مرزبان‌نامه»، «قابوس‌نامه»، «جوامع‌الحکایات»، «هشت بهشت»، «سمک عیار»، «تفسیر طبری»، «فرج بعد از شدت»، «آفرینش و تاریخ»، «کیمیای سعادت»، «قصه‌های شیخ اشراق» و حکایت‌های «دیوان پروین اعتصامی» است.

در این بازنویسی‌ها به تصحیح‌ها و تفسیرهایی که استادان ادبیات فارسی در سال‌های گذشته انجام داده‌اند، توجه شده و نویسندگان به همه آثار گردآوری شده و محتوای مندرج در متون رجوع کرده‌اند.

ویژگی دیگر کتاب‌های این مجموعه توجه به زبان و ساختار ادبی است. ذات متون کهن این است که قصه و حکایت وسیله‌ای برای بیان معانی بلند است. بنابراین در بازنویسی‌ها لازم بوده که نه تنها نظم به نثر برگردانده شود بلکه از فرم و ساختار داستانی استفاده‌ شود تا حکایت‌ها جنبه امروزی به خود بگیرد و خوشخوان و پرجاذبه باشد.