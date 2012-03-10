70 میلیارد ریال از تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، میزان تسهیلات اشتغال خانگی سال جاری این استان را 278 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون تنها مبلغ 70 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: این میزان تسهیلات به دو هزار و 800 نفر پرداخت شده است.

محمدی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در فرورین 91 نیز انجام خواهد شد، افزود: در این راستا بانک های عامل استان نیز برای پرداخت مابقی تسهیلات اعلام آمادگی کرده اند.

وی درخصوص یارانه های تخصیص یافته به طرح های بنگاه های اقتصادی زودبازده، نیز تصریح کرد: از سال 87 تاکنون هیچ گونه یارانه ای برای طرح های بنگاه های اقتصادی از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهور ابلاغ نشده است.

محمدی با اشاره به اینکه از سال 84 تا 87 مبلغ 11 میلیارد و 500 میلیون تومان در قالب یارانه به طرح ها پرداخت شده است، افزود: طی سه سال گذشته هیچگونه اعتباری در این زمینه ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه عاملیت پرداخت در سال 84 و 85 با صندوق مهر امام رضا(ع) بوده است، بیان کرد: در این مدت شش میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه به طرح های بنگاه ها ابلاغ شده که از این مبلغ چهار میلیارد تومان پرداخت و مابقی به حساب خزانه برگشت داده شده است.

به گفته وی در سال 86 رقم سه میلیارد و 700 میلیون تومان برای یارانه طرح ها ابلاغ شده و کل این مبلغ نیز پرداخت شده است.

محمدی با بیان اینکه در سال 87 عقد قرارداد با بانک ملی بوده است، اظهار داشت: در این راستا پنج میلیارد و 200 میلیون تومان ابلاغ و یک میلیارد و 600 میلون تومان به حساب خزانه برگشت خورده است.

19 میلیارد تومان سهم تسهیلات خود اشتغالی استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیهمچنین سهمیه تسهیلات خوداشتغالی خراسان جنوبی در سال جاری را 19 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ حدود 11 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات خود اشتغالی از ابتدای امسال تاکنون به حدود یک هزار و 500 نفر پرداخت شده است، افزود: سقف پرداخت این تسهیلات 10 میلیون تومان تعیین شده است.

محمدی در خصوص بررسی و تعیین تکلیف درخواست های اشتغال رسیده در سفر چهارم هیئت دولت به استان، تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق مصوبه شورای عالی اشتغال مقرر شد مبلغ 55 میلیارد تومان تسهلات مشاغل خانگی و خود اشتغالی علاوه بر سهمیه سال جاری به استان تخصیص یابد، که علیرغم پیگیری انجام شده از طریق بانک مرکزی این مصوبه به بانک های عامل ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه اشتغال مبنی بر بررسی نحوزه افزایش هفت سال به 10 سال دوران بازپرداخت تسهیلات بنگاه ها، اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت دولت در سفر چهارم مقرر شد که مدت بازپرداخت تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده در مناطق محروم استان از هفت به 10 سال افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا طرح هایی که از بنگاه ها تسهیلات اخذ کردند از این مصوبه برخوردار می شوند.