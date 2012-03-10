ارائه نقشه اسکان نوروزی و گردشگری منطقه آزاد ارس در وب سایت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی گفت: اطلاعات کامل برنامه های ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس در ایام نوروز به همراه برنامه زمانی اجرای جشنواره ها و مسابقات مختلف در سایت سفر به ارس به آدرس www.goaras.ir قابل دریافت است.

بر این اساس همچنین نقشه ای از نقاط در نظر گرفته شده برای اسکان میهمانان نوروزی و نیز اماکن اقامتی بخش خصوصی در این سایت بارگذاری شده است که هموطنان عزیز می توانند با دریافت این نقشه اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند.

براساس این گزارش نقشه گردشگری منطقه نیز شامل اطلاعات موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به اماکن گردشگری منطقه آزاد ارس می باشد.

همچنین اطلاعات تماس با ستاد تسهیلات سفر و نیز آژانسهای فعال در منطقه آزاد ارس و نیز اماکن خدماتی و رفاهی از جمله مواردی است که در دسترس گردشگران نوروزی منطقه در این سایت قرار گرفته است.

ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس برای ایام نوروز 91 جاری بیش از 15 برنامه مختلف تفریحی در قالب مسابقات ورزشی، جشنواره های فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است.

منطقه آزاد ارس در شمال غربی کشورمان در استان آذربایجان شرقی در 138 کیلومتری شهر تبریز و هم مرز با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان واقع شده و بخشهایی از شهرستانهای جلفا، خداآفرین و کلیبر را به مساحت تقریبی 51هزار هکتار شامل می شود.

این منطقه با بهره مندی از مواهب طبیعی خدادادی و بناهای مختلف و زیبای تاریخی همه ساله مورد توجه طبیعت گردان و گردشگران بوده و فقط در ایام نوروز سال جاری بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر از این منطقه بازدید کردند.