احداث دو خط لوله جدید انتقال نفت در آغاجاری

مهران کرم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دو خط رو زمینی به طول حدود 18 کیلومتر است که برای انتقال نفت شیرین و نمکی از مجتمع تفکیک پارسی به واحد بهره برداری کرنج در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه نزدیک به 28 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و در مدت 20 ماه احداث خواهد شد.



کرم نژاد اضافه کرد: هم اکنون نفت تولیدی از چاه های مجتمع تفکیک پارسی (کلاستر) پس از یک مرحله فرآورش، برای تکمیل عملیات فرآیندی توسط دو خط لوله قدیمی 12 و 16 اینچ به واحد بهره برداری کرنج انتقال داده می شود.



رئیس اداره نگهداری وتعمیرات خطوط لوله شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری افزود: این خطوط در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و به دلیل عبور از رودخانه های فصلی بخشهایی از آنها دچار خوردگی شده بود و به همین منظور خطوط لوله جدید به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد.



کرم نژاد اظهار کرد: از جمله اقداماتی که در شرح کار پروژه گنجانده شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد علاوه بر احداث خطوط لوله، ایجاد جاده جدید دسترسی و همچنین ترمیم جاده های عملیاتی موجود، ساخت و نصب تکیه گاه ها و نگهدارنده های فلزی و بتنی استاندارد، احداث فونداسیونهای مورد نیاز، شمع کوبی، پل سازی، محوطه سازی، آزمایش و توپک رانی خطوط است.



وی یادآور شد: باتوجه به راه اندازی واحد نمکزدایی کرنج در سال جاری، اجرای کامل این پروژه باعث می شود تا امکان تولید بیشتر نفت و گاز از میدان پارسی فراهم و گامی در جهت افزایش تولید نفت از این میدان و تحقق اهداف تولید شرکت برداشته شود.



شرکت بهره‌ بردارى نفت و گاز آغاجارى، از شرکتهاى تابع شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب است که راهبرى عملیات، تولید و فرآورش و انتقال نفت و گاز را با فعالیت مستمر 12 واحد بهره‌بردارى، دو تلمبه خانه نفت، دو پالایشگاه گازمایع، شش کارخانه گاز و گاز مایع، 18 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز و چهار واحد نمک زدایى به عهده دارد.