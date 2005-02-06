انقلاب اسلامي درسي بود كه امام‌(ره) از كربلا آموخت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وي در مراسم اختتاميه سومين جشنواره قرآن و عترت سازمان بسيج دانش‌آموزي كشور كه در بيت ايشان برگزار شد، افزود: انگيزه امام خميني از انقلاب اسلامي همان انگيزه قيام امام حسين(ع) بود.

آيت‌ا… فاضل لنكراني با بيان اين كه در زمان امام حسين(ع) يزيد شرب خمرو فسق و فجور مي‌كرد و اعتقادي به اسلام نداشت گفت: وقتي هم امام‌(ره) قيام كردند طاغوت، در باطن اعتقادي به اسلام نداشت و خود را سلطان شيعه مي‌دانست.

وي همچنين ارتباط جامعه با قرآن را از بركات انقلاب اسلامي دانست و افزود: به بركت نيت خالص امام خميني امروز شاهد جوان‌هايي هستيم كه از نظر قرائت و حفظ وارد عرصه رقابت شده‌اند.

آيت‌ا… فاضل لنكراني گفت: خداوند مشكلات دنيوي كسي را كه با قرآن سر و كار داشته باشد علاوه بر مشكلات اخروي حل مي‌كند.

وي افزود: ما بايد در برابر اين سپاسگذار باشيم، چرا كه بدون مبالغه تنها كشور شيعه جهان هستيم.