کمیته چهارجانبه دوشنبه تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، دیدار "بان کی مون" با "هیلاری کلینتون" ، "سرگئی لاوروف" و مقامات اروپایی در مقر سازمان ملل انجام خواهد شد.

کمیته چهارجانبه مرکب از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا برای به نتیجه رساندن صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان تشکیل شده و ریاست آن هم اکنون بر عهده "تونی بلر" نخست وزیر اسبق انگلیس است.

نشست جدید کمیته چهارجانبه با تلاش و پیگیری های روسیه برگزار می شود. هنوز مشخص نیست که آیا در نشست این کمیته بیانیه ای در خصوص وضعیت حاکم میان رژیم صهیونیستی و سرزمین های فلسطینی صادر خواهد شد یا نه.

یک مقام آمریکایی با تائید این خبر، اعلام کرد که کمیته چهارجانبه پیش از نشست شورای امنیت برای بررسی موضوع بیداری اسلامی در کشورهای عربی، تشکیل جلسه می دهند.

گفته می شود از طرف اتحادیه اروپا، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در نشست کمیته چهارجانبه شرکت می کند.