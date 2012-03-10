به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره دوهفته‌نامه «تخته سفید» با داستان‌ها و شعرهایی از ریچارد براتیگان، دیوید ممت، توماس ترانسترومر، هاروکی موراکامی، احمد شاملو، سهراب سپهری، محمدرضا شفیعی کدکنی و گفتگوهایی با کامبیز درمبخش، فیروز زنوزی جلالی و سامی یوسف به روی دکه آمد.

روی جلد این شماره از «تخته سفید» طرحی از یک تنگ ماهی است که نوروز را نوید می‌دهد. این نشریه با سرمقاله‌ای تحت عنوان «بوی عیدی» به استقبال نوروز 91 رفته است.

«تخته سفید» در بخش ادبیات خود پس از مطالبی کوتاه درباره ارنست همینگوی و ویکتور هوگو، به بررسی شعرهای ویلیام بلیک پرداخته و در ادامه داستان‌هایی از ریچارد براتیگان و دیود ممت و شعرهایی از جمز لنگستون هیوز و توماس ترانسترومر برنده جایزه ادبلی نوبل در سال 2011 آمده است.

بخش سینمای این مجله هم شامل مطالب متنوعی از جمله درباره سریال «شرلوک هلمز» و فیلم‌های سینمایی «بوی خوش زن» و «صورت زخمی» با بازی آل پاچینو است. «تخته سفید» همچنین نگاهی انداخته به اعطای جایزه اسکار به فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی.

مصاحبه از کامبیز درم‌بخش طراح و کاریکاتوریست مطرح ایران که به بهانه برپایی نمایشگاه «بنگاه شادمانی» در گالری سیحون، نخستین مطلبی است که «تخته سفید» در بخش تجسمی خود منعکس کرده است. این بخش با مطالبی درباره آینده کُُداک و کارتون‌هایی از میروسلاو بارتاک؛ کارتونیست اهل جمهوری چک ادامه می‌یابد.

نشریه فرهنگی «تخته سفید» با گفتگویی با گیزلا وارگا سینایی نقاش و همسر خسرو سینایی که اصلیتی مجار دارد، مطالبش را پی گرفته و با شعرهایی از اسماعلی آذر، سهراب سپهری، احمد شاملو، محمدرضا شفیعی کدکنی آن را ادامه داده است.

این نشریه همچنین با فیروز زنوزی جلالی مصاحبه کرده و با مطالبی درباره داستان‌های هاروکی موراکامی و گابریل گارسیا مارکز، مصاحبه‌ای با سامی یوسف و نوشته‌هایی درباره جشنواره موسیقی فجر خاتمه یافته است.

دومین شماره نشریه فرهنگی «تخته سفید» در 96 صفحه و با بهای 2500 تومان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمده است.