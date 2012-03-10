به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محدث در جلسه مشترک خود با مدیران مرکز رشد و جهاد دانشگاهی استان قم، روند تاثیر گذاری ایده‌های فناورانه مرکز رشد در تعالی و پیشرفت استان را محسوس و مثبت ارزیابی کرد.



ابراز نگرانی از پراکنده کاری در اموراساسی



وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر امور کلان و زیر بنایی استان با پراکنده کاری و رفتارهای موازی بی‌ثمر مانده بود، ادامه داد: خوشبختانه به همت و تلاش دولت نهم و دهم شاهد این اتفاق مبارک هستیم که به امور و پروژه‌های زیر بنایی نگاه ویژه، کلان و در راستای هم افزایی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم با اشاره به اینکه خداوند متعال با وجود ذخایر عظیم انسانی و طبیعی، نعمت را بر جمهوری اسلامی ایران تمام کرده است، افزود: دراستان قم با و جود نیروهای با ایمان، خلاق و جوان می‌توان منبع سرشار و استعدادهای بی‌کران استان را به بهترین نحو بهره برداری و به ثمر رساند.



وجود بیش از 400 موسسه آموزشی و تحقیقاتی در قم



وی با تاکید براینکه مرکزرشد محل امن و آینده سازی برای نخبگان و نوآوران استان است، ادامه داد: در استانی که 900 مرکز چاپ و نشر، 47 مرکز آموزش عالی ونزدیک به 400 موسسه آموزشی و تحقیقاتی وجود دارد، نبود یک مرکز رشد تخصصی علوم انسانی یک ضعف آشکار محسوب می‌شود.



محدث با ابراز خرسندی ازهمکاری و تعامل گسترده مرکز رشد و جهاد دانشگاهی استان قم، این قرابت را مایه خیر و برکت برای جوانان توانمند قمی عنوان کرد و بیان داشت: نقطه امتیاز مرکز رشد نسبت به سایر نهادهای علمی این است که این مجموعه مبدا خود نمایی و بلوغ علمی جوانان خلاق و مبتکر استان است که همین مساله می‌تواند همکاری این مجموعه را با سایر مراکز علمی و پژوهشی ثمر بخش‌تر و مفید‌تر جلوه دهد.



