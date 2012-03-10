دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه هیئت های مذهبی در خراسان رضوی برگزار می شود

معصومه صنم یار تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مهارت های زندگی ویژه زوج های جوان هیئتی برای هزار و 980 نفر از زوج های جوان که هزار و 500 نفر در شهرستان ها و 480 نفر در مشهد هستند برگزار می شود.

وی بیان کرد: خانواده رکن اصلی جامعه است که باید همه افراد آن به ویژه زوج های جوان مهارت های زندگی و تربیت دینی فرزند را بیاموزند تا کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء ارزش های دینی در جامعه به وجود آید.

تکلو در خصوص اهداف این طرح گفت: کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء تربیت دینی فرزندان و گسترش آسایش خانواده و امنیت اجتماعی از اهداف برگزاری مهارت های زندگی است.

وی در زمینه سرفصل های آموزشی طرح مهارت های زندگی نیز بیان کرد: خانواده متعادل، حقوق متقابل زن و شوهر و شناخت تفاوت ها، مدیریت اخلاقی عاطفی، مهارت های شناختی خانواده،مهارت های معیشت و اقتصاد زندگی، مهارت های فرزند پروری و مدیریت جنسی خانواده از سرفصل های آموزشی طرح مهارت های زندگی است.