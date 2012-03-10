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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

تلکو به مهر خبر داد:

دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه هیئت های مذهبی در خراسان رضوی برگزار می شود

دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه هیئت های مذهبی در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری 66 دوره مهارت های زندگی ویژه زوج های جوان هیئت های مذهبی استان خبر داد.

معصومه صنم یار تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مهارت های زندگی ویژه زوج های جوان هیئتی برای هزار و 980 نفر از زوج های جوان که هزار و 500 نفر در شهرستان ها و 480 نفر در مشهد هستند برگزار می شود.

وی بیان کرد: خانواده رکن اصلی جامعه است که باید همه افراد آن به ویژه زوج های جوان مهارت های زندگی و تربیت دینی فرزند را بیاموزند تا کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء ارزش های دینی در جامعه به وجود آید.

تکلو در خصوص اهداف این طرح گفت: کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء تربیت دینی فرزندان و گسترش آسایش خانواده و امنیت اجتماعی از اهداف برگزاری مهارت های زندگی است.

وی در زمینه سرفصل های آموزشی طرح مهارت های زندگی نیز بیان کرد: خانواده متعادل، حقوق متقابل زن و شوهر و شناخت تفاوت ها، مدیریت اخلاقی عاطفی، مهارت های شناختی خانواده،مهارت های معیشت و اقتصاد زندگی، مهارت های فرزند پروری و مدیریت جنسی خانواده از سرفصل های آموزشی طرح مهارت های زندگی است.

کد مطلب 1556194

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