کمیته خدمات رسانی به مسافران نوروز در اداره راه قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین صبح شنبه در جلسه کمیته ایمنی راههای استان قزوین که در محل استانداری برگزار شد با اشاره به موقعیت ارتباطی ویژه استان قزوین در کشور، سرعت عمل در کمک به مسافران را از برنامه های مهم امداد جاده ای اعلام و بر حضور پر رنگ نیروهای امدادی در جاده ها در ایام نوروز تاکید کرد.



وی با بیان اینکه باید سعی کنیم در مسافرت های نوروزی میزبان شایسته ای برای مسافران باشیم خواستار برنامه ریزی دقیق نیروهای امدادی برای تسهیل در تردد خودروها و افزایش ایمنی عبور و مرور در مسافرت های نوروزی شد.



حبیبی همچنین از شهرداری محمدیه خواست با تسریع در اجرای پل روگذر آزاد راه قزوین، کرج زمینه تردد مناسب خودروها را از این مسیر برای مسافرت های نوروزی فراهم کند.



محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری قزوین هم در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارتقاء سطح ایمنی راهها گفت: در 10 ماهه اول امسال ضمن نصب 600 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی و هفت هزار و 500 عدد علائم انتظامی و اخطاری، یک هزار و 800 کیلومتر از راههای استان قزوین خط کشی شده است.



مدیرکل راه وترابری قزوین در ادامه 223 مورد رفع تجاوز به حریم، 480 هزار متر مکعب ترانشه برداری، آشکار سازی پنج نقطه پرحادثه و نصب 20 کیلومتر گاردریل را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای افزایش ایمنی راههای استان اعلام کرد.



سرهنگ زینلی جانشین فرمانده پلیس راه قزوین هم با ارائه گزارشی از کاهش 15.5 درصدی سوانح رانندگی در جاده های استان به نسبت سال قبل خبر داد و تصریح کرد: تعداد تلفات سوانح رانندگی در جاده های استان قزوین از 387 نفر در سال گذشته به 327 نفر در سال جاری کاهش یافته است.



همچنین در پایان جلسه سایر اعضای کمیته ایمنی راههای استان قزوین گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای ارائه خدمات به مردم در مسافرت های نوروزی ارائه کردند.