آیین خبر داد: یک فیلم از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تولیدات حوزه هنری راه یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک فیلم از حوزه هنری این استان به سومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری کشور راه یافت.