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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

آیین خبر داد:

یک فیلم از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تولیدات حوزه هنری راه یافت

یک فیلم از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تولیدات حوزه هنری راه یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک فیلم از حوزه هنری این استان به سومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری کشور راه یافت.

اکبر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم "یک خروس تا بهشت" به کارگردانی "شریف اسلامی" به مرحله نهایی بخش فیلم کوتاه داستانی این جشنواره راه یافت.

وی عنوان کرد: 30 فیلم از 18 استان کشور در این بخش به رقابت می پردازند.

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این فیلم پیش از این در جشنواره سراسری فیلم بسیج حائز رتبه های دوم بهترین فیلم و فیلمنامه و اول بهترین تدوین شده بود.

آیین یادآورشد: هشت فیلم از این حوزه به جشنواره آثار تولیدات حوزه هنری کشور ارسال شده بود.

وی بیان داشت: سومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری کشور اردیبهشت ماه 91 در کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 1556197

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