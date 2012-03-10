یک فیلم از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تولیدات حوزه هنری راه یافت

اکبر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم "یک خروس تا بهشت" به کارگردانی "شریف اسلامی" به مرحله نهایی بخش فیلم کوتاه داستانی این جشنواره راه یافت.
وی عنوان کرد: 30 فیلم از 18 استان کشور در این بخش به رقابت می پردازند.
مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این فیلم پیش از این در جشنواره سراسری فیلم بسیج حائز رتبه های دوم بهترین فیلم و فیلمنامه و اول بهترین تدوین شده بود.
آیین یادآورشد: هشت فیلم از این حوزه به جشنواره آثار تولیدات حوزه هنری کشور ارسال شده بود.
وی بیان داشت: سومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری کشور اردیبهشت ماه 91 در کرمانشاه برگزار می شود.
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