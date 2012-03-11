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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۹

دریافت دو نرخ ارزی و ریالی تورهای مسافرتی قانونی است

دریافت دو نرخ ارزی و ریالی تورهای مسافرتی قانونی است

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی دریافت دو نرخ ارزی و ریالی از متقاضیان سفر به خارج از کشور توسط آژانسها را قانونی دانست و گفت: می توان بخش ارزی را خارج از کشور به مجری برگزار کننده تور پرداخت کرد.

محمد حسن کرمانی درباره دریافت دو نرخ ارزی و ریالی از متقاضیان سفر به خارج از کشور توسط دفاتر خدمات مسافرتی که پس از گران شدن نرخ ارز انجام می شود به خبرنگار مهر گفت: زمانی که سیستم دولتی یا بانک مرکزی مبادله ارز را قاچاق می داند و راهی برای آن مشخص نمی کند آژانسدار برای فروش تورهای خارجی خود بخشی از آن را به دلار و بخش دیگری از هزینه ها را به ریال دریافت می کند.

وی بیان کرد: بهتر است راه حلی اجرا شود که بخش ریالی در داخل کشور از مسافر دریافت شود و بخش ارزی در خارج از کشور محاسبه و به مجری تور پرداخت شود. هر چند که این روش مورد پسند بخش خصوصی نیست اما برنامه های ناهماهنگ باعث بوجود آمدن چنین شرایطی می شود.

کرمانی گفت: قوانین ما براساس قوانین مدنی و جغرافیایی است و زمانی که از مرز جغرافیایی خارج می شویم نمی توان  قوانین را تحت حاکمیت ما اجرا کرد.

وی از ارسال نامه بخش خصوصی به بانک مرکزی خبر داد و گفت: در مواجهه با این مشکلات به دولت و بانک مرکزی نامه ارسال می کنیم اما هیچ وقت پاسخ گیرنده نیستیم. از سوی دیگر برخی مواقع امریه هایی برای ما ابلاغ می شود که بدون پشتوانه علمی و کارشناسی است.

کد مطلب 1556198

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