دریافت دو نرخ ارزی و ریالی تورهای مسافرتی قانونی است

محمد حسن کرمانی درباره دریافت دو نرخ ارزی و ریالی از متقاضیان سفر به خارج از کشور توسط دفاتر خدمات مسافرتی که پس از گران شدن نرخ ارز انجام می شود به خبرنگار مهر گفت: زمانی که سیستم دولتی یا بانک مرکزی مبادله ارز را قاچاق می داند و راهی برای آن مشخص نمی کند آژانسدار برای فروش تورهای خارجی خود بخشی از آن را به دلار و بخش دیگری از هزینه ها را به ریال دریافت می کند.

وی بیان کرد: بهتر است راه حلی اجرا شود که بخش ریالی در داخل کشور از مسافر دریافت شود و بخش ارزی در خارج از کشور محاسبه و به مجری تور پرداخت شود. هر چند که این روش مورد پسند بخش خصوصی نیست اما برنامه های ناهماهنگ باعث بوجود آمدن چنین شرایطی می شود.

کرمانی گفت: قوانین ما براساس قوانین مدنی و جغرافیایی است و زمانی که از مرز جغرافیایی خارج می شویم نمی توان قوانین را تحت حاکمیت ما اجرا کرد.

وی از ارسال نامه بخش خصوصی به بانک مرکزی خبر داد و گفت: در مواجهه با این مشکلات به دولت و بانک مرکزی نامه ارسال می کنیم اما هیچ وقت پاسخ گیرنده نیستیم. از سوی دیگر برخی مواقع امریه هایی برای ما ابلاغ می شود که بدون پشتوانه علمی و کارشناسی است.