رایزن بازرگانی و اقتصادی سفارت اسپانیا از مجتمع بندری شهید رجایی دیدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفایی در این دیدار با اشاره به جایگاه بندرشهید رجایی گفت: موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد جهان، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن، برخورداری از تجهیزات مدرن بندری و دریایی و همجوار با مناطق آزاد قشم و کیش و بنادرحوزه خلیج فارس، مجتمع بندری شهید رجایی را به دروازه طلایی در کریدور شمال و جنوب تبدیل کرده که می تواند نقش فعالی در تجارت جهانی ایفا کند.

در این دیدار محمد علی اصل سعیدی پور مشاور مدیر در امور بین الملل و مرجع دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد مجتمع بندری شهید رجایی گفت: وجود اراضی پشتیبانی و در اختیار داشتن پیشرفته ترین ترمینال های کانتینری و قابلیت پهلو گیری شناورهایی با آبخور 17 متر و تا ظرفیت 145 هزار DWT از دیگر مزیت های بندرشهید رجایی برای سرمایه گذاری می باشد.

رایزن بازرگانی واقتصادی سفارت اسپانیا در ایران پس از بازدید از اسکله های کانتینری، چند منظوره نفتی و تجهیزات بندری و دریایی مجتمع بندری شهید رجایی گفت: بنادر جایگاه مهمی در ارتباطات اقتصادی دارند و مجتمع بندری شهید رجایی فرصت مناسبی برای مراودات اقتصادی و بازرگانی بین المل فراهم آورده است.

مانتینیان افزود: همه ما می دانیم که بندر شهید رجایی به خاطر قرار گرفتن در بین خلیج فارس و دریایی عمان از موقعیت استراتژیکی مهمی برخوردار است و با مشاهده توانمندیهای این بندر جهت گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی برنامه ریزی می کنیم.