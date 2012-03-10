مازندران رتبه برتر ارزش افزوده تولیدات کشاورزی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعظیمی پیش از ظهر شنبه در اولین کارگاه آموزشی ضرورت استفاده بهینه سموم در بخش کشاورزی اظهار داشت: این کارگاه آموزشی برای ارتقای بخش کشاورزی و استفاده بهینه از سموم، آفت کشها، کودهای شیمیایی و نظارت صحیح بر این عوامل تشکیل شده است.

وی افزود: ارزش افزوده تولیدات کشاورزی مازندران در سال جاری با 10.7 درصد به رتبه برتر کشور در این حوزه نائل آمده است.

عظیمی با بیان اینکه در گذشته برای تولید 2.5 میلیون تن محصول، 12 هزار تن سمم استفاد می شد افزود: هم اکنون برای تولید 7.8 تن محصول، حدود چهار هزار تن سمم استفاده می شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی استان را نمی توان با کشور مقایسه کرد افزود: ضریب شاخص کشت در مازندران بیش از 3.1 درصد و میانگین کشوری هفت دهم درصد است.

عظیمی به قابلیت کشت در زمینهای استان اشاره و تصریح کرد: اراضی کشاورزی مازندران قابلیت کشت سه تا چهار دوره را درسال دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران در تولید 14 محصول کشاورزی و شیلاتی در رتبه اول قرار دارد افزود: با تنوع مدیریت کاشت، داشت و برداشت، 70 نوع تنوع کشت زراعت در مازندران وجود دارد.

عظیمی با بیان اینکه در سالهای گذشته بحث مدیریت بیولوژیک مزرعه و دفع آفات وجود نداشت افزود: در حال حاضر با استفاده از مبارزه تلفیقی و بیولوژیک و مصرف بهینه سموم کشاورزی استان در کشور پیشرو هستیم.

وی به هدفمندی یارانه و افزایش قیمتهای کود، سموم و حشره کشها اشاره کرد و افزود: با افزایش قیمتها بر مصرف بی رویه سموم وکودهای شیمیایی در کشاورزی مدیریت صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد: تمامی سم فروشان، متناسب با نسخه گیاه پزشک به کشاورزان سم ارائه دهند.