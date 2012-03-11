رژیم صهیونیستی برای نخستین بار فرودگاه بن گوریون را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدنیا الوطن چاپ فلسطین، مسئولان رژیم صهیونیستی شب گذشته از بیم حملات انتقام جویانه مبارزان فلسطینی در پاسخ به جنایات این رژیم، فرودگاه بین المللی بن گوریون را بستند.

از زمان تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی در سال 1948 تاکنون این نخستین بار است که اسرائیلی ها فرودگاه بن گوریون را می بندند.

فرودگاه بن گوریون

مسئولان رژیم اسرائیل همچنین مدارس شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوارغزه را نیز تا اطلاع ثانونی تعطیل کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی و معطوف شدن افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای عربی به مسائلی از جمله سوریه حملات خود را به نوارغزه از سر گرفته اند به طوری که طی چند روز گذشته 16 نفر از شهروندان و رهبران مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند.