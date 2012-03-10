مشارکت کردستانی ها در مسابقات کتابخوانی/ راه اندازی بخش کودک در کتابخانه دهگلان

عطاء الله رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری تاکنون تعداد 20 هزار 653 نفر در استان به عضویت شبکه کتابخوانان حرفه ای درآمده اند در حالی که تعداد افراد عضو این شبکه در سال گذشته در استان تنها هزار و 244 نفر بوده است.

وی با اشاره اینکه استان کردستان در سال جاری حائز رتبه ممتاز از نظر رشد تعداد اعضا در شبکه کتابخوانان حرفه ای بوده است، افزود: کسب این موفقیت ناشی از تلاش های بخش فرهنگی و سایر بخش های اداره کل در جلب توجه اعضا کتابخانه های عمومی به این شبکه بوده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان عنوان کرد: شبکه کتابخوانان حرفه ای نخستین شبکه اجتماعی کتاب محور در ایران است که هدف از راه اندازی آن ایجاد فضایی مجازی به منظور بحث و تبادل نظر در مورد کتاب های مورد علاقه کتابخوانان، نویسندگان، ناشران و کلیه علاقمندان عرصه کتاب است.

وی با بیان اینکه کاربران شبکه متناسب با گروه سنی خود به امکانات مختلفی برای تبادل نظر دسترسی دارند، افزود: همچنین هر هفته کاربران می توانند در یک مسابقه کتابخوانی با جوائز ارزنده شرکت کنند.

رستگار در ادامه از برگزاری 40 مسابقه مکتوب کتابخوانی برای اقشار مختلف اجتماعی در سال جاری در استان کردستان خبر داد و گفت: این مسابقات به صورت ماهانه و با معرفی منابع ارزشمند و فاخر متناسب با گروه های سنی مختلف برگزار می شود.

بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی دهگلان راه اندازی شد



رئیس اداره کتابخانه های عمومی دهگلان در این مراسم اظهار داشت: بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی دهگلان به صورت مستقل آماده خدمت رسانی به این قشر است.

بهاءالدین قرآنی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 200 جلد کتاب با موضوعات مختلف و متنوع در زمینه های مذهبی، تاریخی، ادبیات و علمی ویژه کودکان و نوجوانان در این بخش نگهداری می شود.

وی گفت: ایجاد بخش مستقل کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی می تواند در افزایش میزان توجه و ارتقا سطح کتابخوانی در میان این بخش از جامعه بسیار موثر باشد.

قرآنی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک منابع موجود در کتابخانه های عمومی و به ویژه بخش مخصوص کودک و نوجوان افزایش چشمگیری می یابد.

پورتال اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی قروه راه اندازی شد



پرتال فرهنگی و اطلاع رسانی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قروه به آدرس اینترنتی www.boook.orq.ir راه اندازی شد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قروه با اعلام این خبر گفت: اطلاع رسانی درباره کتابخانه های عمومی، معرفی بخش ها و همچنین ارائه گزارش از خدمات کتابخانه به صورت اینترنتی از ویژگی های این پورتال است.

این پورتال دارای بخش های مختلفی از جمله معرفی کتاب، گزارشات، سامانه ملی طرح کتاب من و معرفی بخش اهدای کتاب توسط مردم است.

