رشد 100درصدی بودجه عمرانی دانشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان در حاشیه سمینار محیط زیست دریا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گفت: هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها در کشور 41 درصد رشد داشته و این نشان دهنده اهمیت دولت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به افزایش پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، اداری و فرهنگی عنوان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی به خصوص در دولت نهم و دهم رشد چشمگیری داشته، ولی با این حال رشد تحصیلات تکمیلی نیازمند حمایت و سرمایه گذاری بیشتر در امر تجهیزات است که دولت در خصوص افزایش بودجه این بخش قول مساعد داده است.