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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

متکان خبر داد؛

رشد 100درصدی بودجه عمرانی دانشگاههای کشور

رشد 100درصدی بودجه عمرانی دانشگاههای کشور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر از رشد 100درصدی بودجه عمرانی دانشگاه های کشور در سال جاری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان در حاشیه سمینار محیط زیست دریا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گفت: هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها در کشور 41 درصد رشد داشته و این نشان دهنده اهمیت دولت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به افزایش پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، اداری و فرهنگی عنوان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی به خصوص در دولت نهم و دهم رشد چشمگیری داشته، ولی با این حال رشد تحصیلات تکمیلی نیازمند حمایت و سرمایه گذاری بیشتر در امر تجهیزات است که دولت در خصوص افزایش بودجه این بخش قول مساعد داده است.

کد مطلب 1556203

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