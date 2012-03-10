باید 100 میلیارد تومان به 40 شرکت تولیدی استان البرز تزریق شود

جنگی رئیسی اردلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 100 میلیارد تومان به40 شرکت تولیدی استان البرز باید سریعاً تزریق شود.



وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید در کشور در زمان حساسی قرار دارد، اضافه کرد: اگر توجه ویژه به این واحدهای تولیدی صورت نگیرد دچار آسیب خواهند شد.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود: 100 میلیارد تومان برای 40 شرکت استان البرز که عمدتاً قطعه سازان خودرو هستند باید سریعاً تزریق شود که اگر سهل انگاری شود مشکل بوجود می آید.



رئیسی گفت: در حال حاضر دو مصوبه نیز وجود دارد که بار مالی برای دولت ندارد که از جمله آنها ایجاد شهرک صنعتی بود در ساوجبلاغ و همچنین اصلاح محدوده 120 کیلومتری است.

