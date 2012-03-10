دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همکار طرحهای تحقیقاتی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد می توانند با قبول شرایط پذیرش، فعالیت خود را به عنوان همکار پژوهشی در طرح های تحقیقاتی این دانشگاه آغاز کنند.

این افراد ضمن رعایت کلیه مقررات دانشگاه، باید کلیه امور اجرایی و علمی طرح تحقیقاتی از جمله تهیه مقاله، ثبت اختراع، تالیف کتاب و ... با اطلاع مجری اصلی طرح و موافقت وی انجام دهد.

این افراد حق­الزحمه را براساس هزینه­های پیش بینی شده در طرح تحقیقاتی دریافت می کنند و ثبت نام در این طرح هیچگونه تعهدی را برای دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی از بابت اشتغال و یا هرگونه مصاحبه و گزینش ایجاد نمی کند.

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