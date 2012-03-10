دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همکار طرحهای تحقیقاتی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد می توانند با قبول شرایط پذیرش، فعالیت خود را به عنوان همکار پژوهشی در طرح های تحقیقاتی این دانشگاه آغاز کنند.
این افراد ضمن رعایت کلیه مقررات دانشگاه، باید کلیه امور اجرایی و علمی طرح تحقیقاتی از جمله تهیه مقاله، ثبت اختراع، تالیف کتاب و ... با اطلاع مجری اصلی طرح و موافقت وی انجام دهد.
این افراد حقالزحمه را براساس هزینههای پیش بینی شده در طرح تحقیقاتی دریافت می کنند و ثبت نام در این طرح هیچگونه تعهدی را برای دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی از بابت اشتغال و یا هرگونه مصاحبه و گزینش ایجاد نمی کند.
تخصص های مورد نیاز برای همکاری پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
|ردیف
|عنوان تخصص
|ردیف
|عنوان تخصص
|ردیف
|عنوان تخصص
|ردیف
|عنوان تخصص
|1
|آشنایی با مبانی آنالیز سیستم و مدیریت پروژه
|6
|مدیریت اطلاعات سلامت
|11
|آشنا با تکنیکهای کشت سلولی به ویژه کشت سلولهای عصبی
|17
|کارشناسی ارشد تغذیه علاقمند به امور تحقیقاتی
|2
|سم شناسی با محوریت آفت کش ها
|7
|مدیریت سیستم های اطلاعاتی
|12
|آشنا با تکنیکهای بیو شیمی و ایمنوهیستوشیمی
|18
|کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی برای کار با دستگاههای فیزیوگراف و ارگان بث و ... در طرح های تحقیقاتی
|3
|شیمی کاربردی
|8
|نرم افزارکامپیوتر
|13
|متخصص آمار
|19
|کارشناسی یا کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
|4
|مهندسی بهداشت محیط
|9
|مدیریت اجرایی MBE
|14
|پزشک آشنا به مقالهنویسی و تسلط به زیان انگلیسی
|20
|کارشناسی طب سنتی و گیاهان دارویی
|5
|مترجمی زیان انگلیسی
|10
|اقتصاد بهداشت
|16
|پزشک عمومی آشنا با مهارتهای لازم در زمینه ویرایش مقالات به زبان انگلیسی
|21
|مقاله نوبسی و روش های تحقیق پیشرفته در ارتقاء کیفیت و کمیت و استفاده از Product های علمی
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