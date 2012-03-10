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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

عباسی انتقاد کرد:

ظرفیتها و پتانسیلهای زنجان مورد استفاده قرار نگرفته است

ظرفیتها و پتانسیلهای زنجان مورد استفاده قرار نگرفته است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی استانداری زنجان گفت: با توجه به اینکه استان از ظرفیت ها و پتانسیلهای زیادی برخوردار است آن طور که باید از این ظرفیتها برای توسعه استان استفاده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی، جایگاه بسیار خوب و قابل توجه استان را در کشور و منطقه را در راستای تصمیم گیری درست یاد کرد و افزود: در دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در توسعه استان انجام گرفته است.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی استان در صادرات توسعه و رشد خوبی نسبت به سال 89 داشته است و لذا سال 89 نسبت به سال 87 در صادرات استان رشد خوبی خوبی داشته است و منویات مقام معظم رهبری محقق شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: استان زنجان با توجه به اینکه در تولید ناخالصی موقعیت خوبی را به خود اختصاص داده است لذا این تولیدات ناخالصی در عدالت اجتماعی بسیار موثر است.

عباسی تاکید کرد: در شورای برنامه ریزی باید مدیران دستگاههای اجرایی در سال 91 و برنامه پنجم توسعه فعالیتها را متناسب با برنامه ها در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: کارگروههای تخصصی که بازوان شورای برنامه ریزی هستند مبنای تحلیل و تبیین موضوع را مد نظر قرار دهند.

عباسی در ادامه افزود: پایگاه جامع اطلاعات که در سال آینده رونمایی خواهد شد و لذا این پایگاه برای منطقی کردن حساب های تولیدی در استان است و بسیار مفید و موثر است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در سال آینده همت مضاعف را در دستور کار قرار دهند و نسبت به توسعه استان در همه بخشها برنامه ریزی ها و کارشناسی های درست را مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 1556207

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