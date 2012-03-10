ظرفیتها و پتانسیلهای زنجان مورد استفاده قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی، جایگاه بسیار خوب و قابل توجه استان را در کشور و منطقه را در راستای تصمیم گیری درست یاد کرد و افزود: در دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در توسعه استان انجام گرفته است.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی استان در صادرات توسعه و رشد خوبی نسبت به سال 89 داشته است و لذا سال 89 نسبت به سال 87 در صادرات استان رشد خوبی خوبی داشته است و منویات مقام معظم رهبری محقق شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: استان زنجان با توجه به اینکه در تولید ناخالصی موقعیت خوبی را به خود اختصاص داده است لذا این تولیدات ناخالصی در عدالت اجتماعی بسیار موثر است.

عباسی تاکید کرد: در شورای برنامه ریزی باید مدیران دستگاههای اجرایی در سال 91 و برنامه پنجم توسعه فعالیتها را متناسب با برنامه ها در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: کارگروههای تخصصی که بازوان شورای برنامه ریزی هستند مبنای تحلیل و تبیین موضوع را مد نظر قرار دهند.

عباسی در ادامه افزود: پایگاه جامع اطلاعات که در سال آینده رونمایی خواهد شد و لذا این پایگاه برای منطقی کردن حساب های تولیدی در استان است و بسیار مفید و موثر است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در سال آینده همت مضاعف را در دستور کار قرار دهند و نسبت به توسعه استان در همه بخشها برنامه ریزی ها و کارشناسی های درست را مد نظر قرار دهند.