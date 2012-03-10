تنیس روی میز بازان قم از سد نفت و گاز گچساران گذشتند

عباس اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: امسال رقابت‌های قهرمانی لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور در رده سنی بزرگسالان با شرکت 6 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا تیم‌های برتر مشخص شوند.



وی با بیان اینکه رقابت‌های لیگ دسته اول در حال حاضر در مرحله برگشت خود قرار دارد، اضافه کرد: این هفته سه بازی از مرحله برگشت رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور را میزبان بودیم و طی آن تیم هیئت قم در یک مسابقه حساس با تیم نفت و گاز گچساران به برتری رسید.



شکست هیئت قم برابر پتروشیمی نور عسلویه



رئیس هیئت تنیس روی میز قم ابراز داشت: بر اساس برنامه فدراسیون تنیس روی میز کشورمان هفته دوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه های کشور با انجام دو دیدار در اهواز و بوشهر برگزارشد.



وی افزود: در نخستین مسابقه این هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول، در شهر قم تیم هیئت تنیس روی میز قم میزبان یکی دیگر از مدعیان قهرمانی یعنی نفت و گاز گچساران بود که این مسابقه با برتری پنج بر سه به سود تیم هیئت قم به پایان رسید.



اشعری اضافه کرد: همچنین در دیگر دیدار این هفته که باز هم به میزبانی تیم هیئت تنیس روی میز قم در سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، تیم هیئت قم در دیداری خانگی به مصاف تیم پتروشیمی نوری عسلویه صدرنشین رقابت‌ها رفت و به شکست خانگی پنج بر صفر در خانه تن داد.



باخت هیئت قم برابر مناطق نفت خیز جنوب



وی عنوان داشت: با انجام دو مسابقه از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور، دیگر دیدار این هفته شامگاه جمعه نوزدهم اسفندماه در سالن شهید محمدی قم برگزار شد و طی آن هیئت قم به مصاف تیم مناطق نفت خیز جنوب رفت.



رئیس هیئت تنیس روی میز قم بیان کرد: در این دیدار تنیس روی میز بازان هیئت قم در تلاش برای حفظ شانس صعود خود به لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور، برابر تیم دوم جدول یعنی مناطق نفت خیز جنوب بازی خوبی انجام داد اما در نهایت مسابقه با حساب پنج بر دو به سود تیم نفت خیز پایان یافت.



وی به وضعیت جدول رده بندی پیکارهای لیگ دسته اول نیز اشاره کرد و افزود: در جدول رده بندی لیگ دسته اول تنیس روی میز کشور تا قبل از هفته پایانی که امروز برگزار می‌شود، تیم پتروشیمی نوری عسلویه جدی ترین مدعی قهرمانی است و در صدر جدول قرار دارد.



اشعری ادامه داد: همچنین نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم در صدر جدول، تیم تنیس روی میز علیصدر همدان است که در حال حاضر دومین تیم جدول رده بندی لیگ دسته اول تنیس روی میز کشور محسوب می‌شود و تیم هیئت قم امروز در صورت برتری مقابل غله گلستان به مقام سوم خواهد رسید.

