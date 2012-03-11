کشاورزی در بیابان و سیاره های دیگر امکان پذیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاره زمین رو به گرم شدن گذاشته است، بیابانها در حال توسعه هستند و جمعیت جهان روز به روز بزرگتر می شود.

بر این اساس تامین منابع غذایی انسان با وجود از بین رفتن زمینهای حاصلخیز و افزایش جمعیت به تدریج به مراحل بحرانی نزدیکتر می شود.

عده ای از محققان دانشگاه ادینبورگ از جمله دانشمندانی هستند که تمرکز اصلی فعالیتهای علمی خود را برای یافتن راه حل مهار این بحران قرار داده اند. این محققان به تازگی طرحی را برای رفع بحران منابع غذایی جهان و استفاده از بیابانها برای کشت محصولات کشاورزی ارائه کرده اند.

بر اساس این طرح نوعی ماده ژلاتینی مملو از مواد مغذی می تواند برای کشت انواع محصولات کشاورزی به کار گرفته شوند، با این تفاوت که گیاه به طور کامل درون ماده ژلاتینی قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش گیزمگ، درواقع مزارع در درون این ژلهای مغذی رشد خواهند کرد تا از شرایط سخت محیط اطراف نیز در امان باشند، از این رو می توان از چنین ابداعی برای کشاورزی در بیابانهای بی آب و علف و حتی در سیاره های دیگر استفاده کرد.