فعالیت 20 هزار همیار طبیعت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ششمین روز از هفته منابع طبیعی و عمران منابع کویر، بسیج همایاران طبیعت و رسانه ها حضور در جمع همایاران طبیعت به نقش جنگلها در ادامه حیات انسان اشاره کرد و افزود: جنگلها امانتی الهی هستند که باید برای حفظ آن تلاش کرد.

وی با اشاره به قانون اساسی و ضرورت حفظ احیای جنگلها در ماده های مختلف آن، تصریح کرد: در ماده های 45، 48، 49 و 50 قانون اساسی حفظ و احیای جنگلها به عنوان وظیفه حاکمیتی نظام معرفی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این مطلب که منابع طبیعی ثروتهای ملی هستند، تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به این دولت و آن دولت نیست، بلکه ثروتی است که در طول تاریخ به ملتها تعلق دارد؛ بنابراین همه باید در جهت حفظ و احیای آن تلاش کنند.

اورنگی همچنین اعلام کرد: همیاران طبیعت باید همانند گروه های بسیج، از ویژگی ولایت محوری و توکل بر خدا برخوردار باشند، از آنجایی که این خصوصیات رمز موفقیت است، باید همیاران طبیعت نیز، بر همین اساس تلاش کنند.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور با تأکید بر اطلاع رسانی و آگاهی افکار عمومی در رابطه با اهمیت حفظ منابع طبیعی، گفت: اگر رسانه ها در این راستا بتوانند کمک کنند، بزرگترین خدمت را به منابع طبیعی کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت 20 هزار همیار طبیعت اعلام کرد: باید برای مشارکت مردم در مأموریت های سازمان، اقدامات بیشتری انجام دهیم. اورنگی بیان کرد: توجه به منابع طبیعی نباید تنها معطوف و محدود به یک هفته باشد بلکه باید همواره در همه ایام این تلاش مستمر صورت گیرد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور متذکر شد: نباید فعالیت شما صرفا به توسعه درختکاری و فضای سبز محدود شود، بلکه این توقع است تا اقدامات بیشتری را از همیاران طبیعت مشاهده کنیم.

وی همیاران طبیعت را جوامع محلی معرفی کرد و اظهار داشت: همیاران طبیعت باید پیشنهاد نوعی را در جهت انجام مأموریت های سازمان و رفع موانع ارائه کنند تا بر اساس آن مانورها در طبیعت ساماندهی و افزایش یابد.

اورنگی متذکر شد: به دلیل گستردگی وظایف در جهت تقویت منابع طبیعی چاره ای جز استفاده از مشارکت مردم و افزایش توانمندی آنها نداریم.

در ادامه این همایش عبدالهی مدیر کل دفتر عمران سازمان شهرداری ها و دهداری های وزارت کشور، بر توسعه پایدار تأکید و گفت: توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است، بنابراین توجه به تشکلهای مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت 25 هزار دهیاری در سطح کشور؛ آنها را بازوان فعلی دولت در سطح محلی معرفی کرد و گفت: از آنجایی که حفظ عرصه های جنگلی وظیفه همگان است، طبق قانون دهیاری ها نیز موظف به حفظ عرصه های جنگلی هستند، لذا از همه دهیاران و شوراهای روستایی خواسته شده تا برای حفظ درختها و جنگلها اقدام کند.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت پیشگیری از حریق در جنگلها، گفت: با تناسب هماهنگی هایی که با سازمان جنگلها انجام داده ایم، 331 پاسگاه آتش نشانی، توسط وزارت کشور، در روستاها برای اطفای حریق تأسیس شده است. پیش بینی می شود 331 پایگاه طی چند سال آینده به 600 پایگاه در 6 هزار روستا افزایش یابد.

عبدالهی مطرح کرد: در حال حاضر سیستم جمع آوری زباله در 7 هزار روستا انجام می شود، که پیش از این، این وضعیت وجود نداشت. وی با اشاره به ضرورت واگذاری تصدی گری در برخی امور بر اساس برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: 45 عرصه قابل واگذاری شناسایی شده است، مهم نیست این عرصه ها در روستاها یا منابع طبیعی قرار داشته باشد، آنچه که قابل توجه است، اعمال مدیریت صحیح است.

وی همچنین در رابطه با افزایش قطع درختان جنگل توسط روستاییان برای تأمین سوخت، اظهار داشت: اینکه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برخی روستاییان به دلیل هزینه های بالای سوخت، به قطع درختان جنگل روی آورنده اند در دست بررسی است و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی چارچوب هایی تعریف شده و امیدواریم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تمهیداتی نیز اندیشیده شود.

در ادامه مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی سازمان جنگل ها را تنها مسئول رسیدگی به اهداف ندانست و تأکید کرد: برای حفظ و احیای جنگل ها باید همه دستگاه ها حتی شهرداری ها نقش خود را ایفا کنند. باید روش های مدیریت و پشتیبانی از منابع طبیعی بازبینی شود.

وی به ضرورت دیگر 600 هزار هکتار منابع طبیعی در سال اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می دهم تا در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب اراضی و جنگل ها کمیته ویژه ای متشکل از مجلس دولت و بسیج تشکیل شود.

در ادامه این همایش از تعدادی از همایاران طبیعت و خبرنگاران فعال در این بخش تقدیر به عمل آمد.