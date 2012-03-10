توصیه های چهارشنبه آخر سال به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: بر همین اساس به منظور آشنایی دانش آموزان با خطرات ناشی از مواد محترقه، کارگاههای آموزشی در مدارس سطح منطقه برگزار می شود.

وی با اشاره به نقش خانواده ها در آگاهی دادن فرزندان در مورد آیین چهارشنبه سوری گفت: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 8 با برگزاری کلاسهای آموزشی در خانه های سلامت تحت عنوان آیین چهارشنبه سوری، سعی دارد اندکی از حوادث احتمالی این روز را کاهش دهد.

شادالوئی به اجرای ویژه برنامه های چهارشنبه آخر سال در شرق تهران اشاره کرد و عنوان داشت: مدیریت شهری منطقه 8 در نظر دارد با اجرای ویژه برنامه های مختلف برای چهار شنبه آخر سال ، با هماهنگی حوزه معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی و اجتماعی و برگزاری جشنهای شاد و مفرح، برگزاری دوره های آموزشی سلامت ،شهروندان به دور از هر گونه حادثه تلخی این شب را به صبح برسانند.

وی توزیع بروشور در ادارات و سازمانهای سطح منطقه، برگزاری کلاسهای آموزشی روشهای کنترل هیجان در چهارشنبه آخر سال در سطح منطقه را از دیگر برنامه های این معاونت در چهارشنه آخر سال عنوان کرد.

شادالوئی در ادامه از تمهیدات پیش بینی شده در چهارشنبه آخرسال منطقه خبر داد و افزود: در این طرح پاکسازی معابراز درختان خشک ،جمع آوری شاخ وبرگ هرس شده وهمچنین مواد اشتعال زا، از قبیل (لاستیک چوب....)جمع اوری می شود.