سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی در شیراز به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) در مراسم اختتامیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره در روزهای پایانی سال اظهار داشت: از داوران، پیشکسوتان، نویسندگانی و تمام کسانی که در طی سه سال گذشته برای برگزاری نسخه با حوزه هنری فارس همکاری کردند تشکر می کنم.

علی رضا پرورش اضافه کرد: حوزه هنری فارس به هنرمندان به ویژه نویسندگان اهمیت فراوانی می دهد زیرا این افراد با وجود مشکلات وسختیهای روزگار هنوز می نویسند که این موضوع ستودنی است.

رئیس حوزه هنری فارس سپس از نویسندگان استان فارس درخواست کرد تا به صورت جدی فعالیت هنری خود را ادامه دهند و براساس نیازهای مخاطب، عقاید مذهبی ودینی جامعه متن های خود را بنویسند.

وی همچنین فعالیت حوزه هنری فارس را سال 90 در عرصه تئاتر کافی ندانست و تصریح کرد: از همه پیشکسوتان تئاتر و هنرمندان این عرصه دعوت می کنم تا در آغاز سال آینده به منظور بررسی عملکرد حوزه هنری فارس در زمینه تئاتر و نیز مشخص شدن نفاط ضعف در مکان حوزه هنری جلسه ای برگزار کنند تا در سال 91 شاهد موفقیتهای بیشتر هنر تئاتر در شیراز باشیم.

داور سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) گفت: برگزاری جشنواره نسخه در روزهای پایانی سال در شیراز دغدغه مسولان وهنرمندان عرصه هنر در فارس را برای برگزاری چنین جشنوارهای نشان می دهد.

حمید رضا نعیمی اظهار داشت: سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) به دلیل پرداختن به موضوع نمایش خوانی از جمله جشنوارهای برتر در کشور بود.

وی ادامه داد: نمایش نامه نویسی در عرصه هنر از جایگاه ویژه ای برخور دار است اما در کشور به این هنر کمتز توجه می شود از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا برگزاری جشنوارهای مانند نسخه زمینه های لازم برای بروز استعدادهای نمایش نویسان کشور را بیشتر فراهم کنند.

وی سپس به سطح مناسب نمایشهای ارائه شده در جشنواره امسال نسخه اشاره کرد وافزود: هرکدام از 23 نمایشنامه ارائه شده در جشنواره سال جاری نسخه دارای ویژگی منحصر به فردی بودند به همین دلیل مسئولان عرصه هنر در شیراز باید برای نویسندگان این نمایش ها فضای لازم را فراهم کنند تا شاهد موفقیت های بیشتر در عرصه نمایشنامه نویسی در استان فارس باشند.

داور سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه)، همچنین اعلام فراخوان برای مسابقات نسخه سال 91 در ابتدایی سال آینده، افزایش میزان جوائز در راستای بالا بردن انگیزه نویسندگان، امکان اجرا وحمایت مالی برای سه نمایشنامه برگزیده در شهر شیراز، چاپ آثار برتر توسط حوزه هنری فارس ، سخت گیری و کارشناسی بیشتردر مرحله اول انتخاب آثار برای راهیابی به جشنواره نسخه را از جمله فعالیتهای دانست که حوزه هنری فارس در راستای بالا بردن سطح جشنواره نسخه در سال های آینده می تواند انجام دهد.

نعیمی از نگاه دلسوزانه و بی دریغ مسئولان حوزه هنری فارس به خصوص ریاست حوزه تقدیر و اظهار امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت و قابلیت های خلاقانه جوانان فارس درعرصه هنر زمینه های لازم برای رشد هنر در این استان بیشتر فراهم شود.

در ادامه مراسم هئیت داوران بیانیه خود را برای حاضران قرائت کردند و سپس به نفرات برتر در بخش های نمایشنامه نویسی ونمایشنامه خوانی لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی از طرف حوزه هنری فارس اهدا شد.

در بحش نمایش نامه خوانی هئیت داوران ( حمیدرضا نعیمی، سعید ذوالنوریان ، میلاد اکبرنژاد) فرانک میغانی برای نمایش خوانی "کرامت" و مژگان محب برای نمایش خوانی "لمس لحظه های بی تو" را مشترکا به عنوان نقش خوان برتر زن معرفی کردند و برای رتبه اول نقش خوان زن هیچ فردی برگزیده نشد.

هادی حدادای برای نمایش خوانی "کرامت" رتبه اول نقش خوان مرد را در سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی و اولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) کسب کرد و امیر رحمان خسروی برای نمایش خوانی "جن زدگان" رتبه دوم را به دست آورد.

عنوان هدایتگر برتر را در سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی و اولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) سید رضا علوی برای هدایت نمایش خوانی" کرامت "کسب کرد.

نمایش "کرامت" نوشته علی میرزا عمادی به عنوان متن برتر در بخش نمایشنامه خوانی سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) انتخاب شد.

در بخش نمایشنامه نویسی نیز هیئت داوران(حمیدرضا نعیمی، میلاد اکبرنژاد،پرویز نظیری) نمایشنامه" کرامت " نوشته علی میرزا عمادی از مرودشت را به عنوان مقام اول برگزیدند.

رتبه دوم نمایشنامه نویسی سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) را نمایشنامه" دانشکده" نوشته عاطفه نورپیشه از فسا بدست آورد.

نمایش نامه "آمدم...نبودی" نوشته سعیده طهماسبی از آباده رتبه سوم این دوره از مسابقات نسخه را کسب کرد.

نمایشنامه های " لمس لحظه های بی تو" نوشته محسن زارع و "نور به آرامی می رود" نوشته بهزاد آقاجانی نیز رتبه های چهارم و پنجم، سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) را به دست آوردند.

مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات نمایشنامه نویسی واولین دوره نمایشنامه خوانی (نسخه) در میان استفبال خوب علاقمندان به هنر به ویژه تئاتر و همچنین پیشکسوتان این عرصه در سینما سیراز برگزار شد.

نقد مجموعه شعر "به سلامتی آب های آزاد"

در آخرین نشست هفتگی انجمن شعر حوزه هنری فارس، مجموعه شعر سپید شاعر جوان فارس احمد ارجمندی "به سلامتی آب های آزاد" مورد بازخوانی و نقد ادبی قرار گرفت.

کارشناسان و منتقدان حاضر در این نشست هادی خوانساری و رضا نیرو از تهران و شیراز بودند که به تفصیل در خصوص زبان شعر، لایه مندی و صمیمیت کلام مؤلف سخن گفتند.

رضا نیرو در این جلسه ضمن تجلیل از گونه شناسی این کتاب گفت: ارجمندی در این کتاب با وارونه کردن مکانیسم خودکار شدگی زبان به لحن کنایی مورد نظرش می رسد. او اصطلاحات و ضرب المثلها و زبانزدهای متداول در حوزه های مختلف زندگی را با رفتار های ظریف زبانی مورد برجسته سازی قرار می دهد و معانی فراموش شده یا دم دست آن ها را دوباره مورد تأکید قرار می دهد تا به لحن کنایه نزدیک شود.

وی ادامه داد: این لحن در خدمت شاعر در می آید تا با گفتمانهای جا افتاده در ابعاد متفاوت زندگی به چالش برخیزد و این همه را با موفقیت نسبی به سرانجام می رساند . شعرهای این مجموعه زبان منسجمی دارند و مثل بسیاری دفترهای شعر این روزها از شلختگی زبانی رنج نمی برد. نگاه همدلانه ای با آدم های حاشیه ای دارد و در تاریکیهای زندگی مدرن به کورسویی از ایمان امید شاعرانه ای بسته است.

هادی خوانساری شاعر و منتقد ادبی کشور نیز در این جلسه با شکوه به همگرایی و همسازی شاعران جوان و کهن استان فارس به عنوان نقطه برجسته ای یاد کرد که حوزه ی هنری فارس با گستردن چتر اندیشه و مهرورزی خود در تقویت این بنیان عاطفی و ادبی نقش داشته است.

خوانساری از کتاب احمد ارجمندی نیز بدین سبب که توانسته رویکردی متفاوت از شعر سپید را با لحن کنایی و ارجاع گونه به جامعه ادبی ایران عرضه کند تقدیر کرد.