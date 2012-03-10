مبارزه بیولوژیک در 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پور پیش از ظهر شنبه در نخستین کارگاه آموزشی ضرورت استفاده بهینه سموم در بخش کشاورزی با بیان اینکه قبل از انقلاب در کشور، 25 میلیون تن تولید محصول داشتیم تصریح کرد: هم اکنون بیش از 107 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می شود.

وی افزود: 607 گونه عوامل خسارت زایی در کشور وجود دارد که 40 درصد خسارت گیاهی در مازندران به محصولات کشاورزی و باغی مترتب می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: گرانول مصرفی در سالجاری، هزار و776 تن و میزان آفت کشها در مزارع استان سه هزار و749 تن بوده که در مقایسه سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.

ولی پور با بیان اینکه شاخص رشد کشاورزی در کشور،10.3 درصد است، فزود: تنها 30 درصد گندم مورد نیاز در داخل استان و مابقی در خارج از استان تامین می شود که با انجام مبارزه بیولوژیک می توان در افزایش این محصول در واحد سطح اقدام کرد.

وی بیان داشت: 25 درصد محصولات تولیدی استان تحت پوشش مدیریت تلفیقی قرار دارند.

ولی پور، به کشت مجدد برنج در اراضی استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری 60 هزار هکتار از شالیزارهای استان زیرکشت رتون برنج قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: حدود 50 درصد استفاده از آفت کشها مربوط به گرانول در مزارع استان است.