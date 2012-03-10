افزایش تعداد ایستگاههای آتش نشانی به 120 ایستگاه تا سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مانور عملیاتی آتش نشانان داوطلب که پیش از ظهرروز شنبه در مرکز آموزش بین المللی سازمان آتش نشانی با حضور پنج هزار داوطلب آتش نشان برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: یکی از عرصه های مشارکت مردم حضور فعال در سازمان آتش نشانی است و تلاش بر این است تا بتوان آموزش لازم را در این خصوص به همشهریان ارائه دهیم تا ضمن پیش بینی وقوع حوادث بتوان جلوی گسترش حادثه را با کمک ابتدایی ترین وسایل توسط آتش نشانان داوطلب در محلات به نزدیک ترین افراد به حادثه هستند ، داد .

وی با اشاره به فعالیت داوطلبان زن آتش نشان در این عرصه گفت: تجربه نشان داده خانم ها در کارهای مشارکتی نسبت به آقایان با انگیزه تر ، منظم تر، دقیق تر و اثر بخش تر هستند.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که در بسیاری از امور همچون امور اداری خانم ها منظم تر کارها را پیش برند و اگر این مسئولیت را به سه نفر از آقایان بسپاریم مشخص نیست که کار را تا انتها جمع کنند یا خیر در خصوص جذب زنان داوطلب آتش نشان گفت: ما حتما خانم ها را باید در جاهایی به کار گیریم که رعایت شئونات شود . آن ها در ماموریت ها نمی توانند حضور داشته باشند اما در حوزه آموزش و توسعه فرهنگ ایمنی در محلات قول دادیم که از خانم ها استفاده کرده و شرایط اشتغال آنها را فراهم کنیم.

شهردار تهران در پاسخ به خبرنگاری در خصوص افزایش و ارتقا تجهیزات آتش نشانی این تجهیزات را به دو بخش حرفه ای و اولیه تقسیم کرد و گفت : سه ، چهار سال گذشته تا توانسته ایم تجهیزات حرفه ای و به روز به سازمان آتش نشانی آورده و مورد استفاده قرار دهیم ، و مرکز آموزش بین المللی در خاورمیانه بر اساس استاندارد ها راه اندازی خواهد شد . در بخش تجهیزات اولیه نیز ، تجهیزات لازم برای داوطلبان محلات پیش بینی شده است.

قالیباف در ادامه اظهار کرد: پیشگیری از بروز حوادث شرط اول است اما از نظر کیفی نیز تلاشمان این است که زمان رسیدن به محل حادثه را که اکنون 4 دقیقه است با توجه به شرایط ترافیکی ، به کمک افزایش ایستگاه ها کاهش دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر راه اندازی ناوگان هوایی آتش نشانی گفت: هنوز به طور جدی اقدامی در این مورد انجام نشده و البته میزان تاثیر گذاری این ناوگان نیز قابل تامل است.