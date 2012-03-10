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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

تلویزیون سوریه خبر داد:

آغاز مذاکرات کوفی عنان با بشار اسد در دمشق

آغاز مذاکرات کوفی عنان با بشار اسد در دمشق

تلویزیون سوریه از آغاز مذاکرات دبیرکل سابق سازمان ملل متحد با رئیس جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کوفی عنان" که به نمایندگی از سازمان ملل و اتحادیه عرب راهی دمشق شده با بشار اسد دیدار و رایزنی کرد، اما هنوز جزئیاتی از مذاکرات دو طرف منتشر نشده است.

کوفی عنان پیشتر نسبت به مداخله نظامی در سوریه هشدار داده بود.

کد مطلب 1556218

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