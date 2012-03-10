آغاز مذاکرات کوفی عنان با بشار اسد در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، "کوفی عنان" که به نمایندگی از سازمان ملل و اتحادیه عرب راهی دمشق شده با بشار اسد دیدار و رایزنی کرد، اما هنوز جزئیاتی از مذاکرات دو طرف منتشر نشده است.

کوفی عنان پیشتر نسبت به مداخله نظامی در سوریه هشدار داده بود.