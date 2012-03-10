به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان با تبریک قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، درخشش نماینده اصفهان در جام باشگاه های آسیا را آرزو کرد.

محمد رضا ساکت با ارسال پیامی قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان را در رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مسئولان، کادر فنی، بازیکنان و هواداران تیم گیتی پسند تبریک گفت و بازگشت قهرمانی لیگ برتر فوتسال را به استان اصفهان موجب خوشحالی فوتسال دوستان اصفهانی برشمرد.

مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان سپاهان قهرمانی تیم گیتی پسند را در سال پر حاشیه و پر فراز و نشیب فوتسال ایران بسیار مهم و افتخار آفرین خواند و درخشش این تیم اصفهانی درجام باشگاه های آسیا را افتخاری بزرگ تر برای فوتسال اصفهان خواند، قهرمانی که فوتسال دوستان اصفهانی منتظر تحقق آن هستند.

تیم گیتی پسند شب گذشته با کسب 65 امتیاز و تفاضل گل بهتر از منصوری قرچک قهرمان لیگ برتر فوتسال کشور شد.