قرار گیری اطلاعات طرح تفصیلی در سایت شهرداری از ابتدای سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با بیان این که قرار گیری حجم زیادی از اطلاعات در وسعت طرح تفصیلی تهران بر روی سایت به زمان نیاز داشت گفت:با تدبیر مدیریت شهری و تاکید بر اجرای این طرح از ابتدای سال آینده ، اقدامات اجرایی برای انجام این کار با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی قصد داریم تا طرح تفصیلی جدید تهران از 1/1/91 برای اطلاع رسانی به شهروندان بر روی سایت شهرداری قرار گیرد .

پاکساز بیان کرد: با قرار گیری اطلاعات روی سایت شهرداری ، شهروندان می توانند موقعیت ملک خود و این که در چه پهنه ای قرار دارد را مشاهده کنند .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: طرح تفصیلی تهران بعد از سال ها بدون برنامه اداره شدن شهر تهران می تواند به عنوان تنها سند هدایت و کنترل ساخت وساز شهر اجرا شود .

پاکساز با اشاره به تهیه این طرح با توجه به طرح جامع تهران اظهار کرد : این طرح به صورت ساختاری –راهبردی تهیه شده و به روز است و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در طرح تفصیلی جدید تسهیلات ویزه ای برای بافت های فرسوده که بالغ بر 14 هزار هکتار در شهر تهران است پیش بینی شده که می تواند موجب رونق ساخت وساز در این محدوده شود .

