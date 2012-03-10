190 نفر در خراسان جنوبی تسهیلات خود اشتغالی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ‌الله طیبی صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 192 مورد تسهیلات خود اشتغالی از محل این بانک پرداخت شده است.

وی‌ با بیان اینکه تسهیلات خوداشتغالی به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شده است، افزود: بیش از 195 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به بهزیستی پرداخت شده است.

طیبی تعداد پرونده های پرداختی خوداشتغالی کمیته اماداد امام خمینی(ره) را 96 مورد عنوان کرد و بیان داشت: بیش از شش میلیارد ریال تسهیلات به این تعداد پرونده پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه به 63 پرونده از بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان ‌جنوبی تسهیلات خود اتشغالی پرداخت شده است، تصریح کرد: در این راستا بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک ملی خراسان ‌جنوبی تعداد معرفی شدگان به بانک ملی استان برای اخذ تسهیلات مشاغل خانگی را 778 مورد ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد در سال جاری تاکنون به 210 نفر تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به 120 نفر در بانک تجارت

مدیرامور شعب بانک تجارت خراسان ‌جنوبی نیز در این کارگروه با بیان اینکه بیش از 947 پرونده به شعب بانک تجارت برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی معرفی شده‌ اند، گفت: از این تعداد تاکنون به 120 مورد تسهیلات پرداخت شده است.

مجید افغانی ‌مقدم اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون مبلغ دو میلیارد و 985 میلیون ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت شده است.