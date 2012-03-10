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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

برگزاری نخستین همایش "مهندسی فرهنگ نام گزینی" در گیلان

برگزاری نخستین همایش "مهندسی فرهنگ نام گزینی" در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: نخستین همایش "مهندسی فرهنگ نام گزینی" ظهر شنبه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که با هدف ارتقا سطح آگاهی مردم از طریق معرفی ارزشهای حاکم بر نام، نام گزینی و تقویت ارزش فرهنگی و اجتماعی نام به عنوان یکی از مقوله های مهم هویتی برگزار شد، تعدادی از اساتید دانشگاههای استان و پژوهشگران در عرصه فرهنگی با ارائه مقالات در همایش مزبور شرکت داشتند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان در این همایش گفت: نامها به‌ طورکلی کلمات قراردادی هستند که ساکنان کره زمین از هزاران سال پیش از آن‌ها برای تشخیص اطراف خود استفاده می کردند .

زاهد خندستانی افزود: به عبارت دیگر نام یکی از کهن‌ ترین شاخصهای فرهنگی در اجتماع بشری محسوب می‌شود و شاید بتوان گفت که نام بارزترین نمود اجتماعی بوده که در طول تاریخ در جوامع مختلف بشری مشخص ‌کننده شخصیت اجتماعی ، جایگاه و طبقات، گرایشهای فرهنگی و حتی نمادی از وجوه اشتراک و یا افتراق در یک جامعه است.

وی  با اشاره به اینکه انسانهای مختلف بر اساس مرزبندی جغرافیایی و سابقه تاریخی و زبانی خویش مجموعه ای از نامها را با گرایشهای مختلف اعم از فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مورد بهره‌ برداری قرار می‌ دهند، اظهار داشت: نامها را نمی‌توان صرفاً یک واژه تلقی کرد بلکه نوعی بیان اندیشه و تفکر که نمایانگر مواد مظاهر فرهنگی و دینی جامعه محسوب می‌شود و در سطح محدودتر نگرش نژادی و قومی یک ملت را می‌رساند.

خندستانی با اعلام اینکه سازمان ثبت احوال کشور هر سال بیش از یک میلیون و  300 هزار واقعه ولادت کودکان را در داخل و خارج از کشور ثبت می ‌کند ، ادامه داد: به همین اعتبار نیز پدران و مادران ایرانی در هر سال بیش از  یک  میلیون و 300 هزار نام برای کودکان خود انتخاب می کنند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: برگزاری همایش نام در سازمان ثبت احوال به عنوان متولی صدور اسناد هویتی مسلماً می‌ تواند به بررسی و تبیین تحولات پیش گفتار کمک کند.

وی اظهار امیدواری کرد: سازمان ثبت احوال با برگزاری نشست‌های فرهنگی اینگونه، می تواند از آخرین دستاوردهای علمی اندیشمندان، صاحب‌ نظران و اساتید دانشگاهها در این باره بهره جسته و در تصمیمات و رویه‌ های سازمانی خود لحاظ کند.

خندستانی محورهای همایش را قومیتهای ایرانی و انتخاب نام ، تأثیر حوادث سیاسی و اجتماعی بر انتخاب نام، علل اجتماعی و روانشناختی انتخاب نام ، معنی ‌شناسی نام، هویت و نام، تعاملات فرهنگی و انتخاب نام ، گرایشهای دینی - مذهبی در مقوله نام ، ارزش نام نیکو از دیدگاه اسلام ، تأثیر رسانه‌ های ارتباط جمعی و صدا و سیما بر نام گزینی و سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ نام گزینی عنوان کرد.

مدیرکل ثبت احوال گیلان یادآور شد: ارتقای سطح آگاهی مردم از طریق معرفی ارزشهای حاکم بر نام و نام گزینی، تقویت روح خودباوری و انسجام اجتماعی با تکیه بر شخصیتهای مذهبی، مفاخر علمی، فرهنگی و اجتماعی، معرفی سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد تأثیرگذار فرهنگی و نقش آن در تقویت هویت ملی، تقویت ارزش فرهنگی و اجتماعی نام به عنوان یک از مقوله‌های مهم هویتی، ترویج نامهای اصیل اسلامی - ایرانی و تعیین شاخصهای اصلی مهندسی فرهنگ نام گزینی از اهداف نخستین همایش مهندسی فرهنگ نام گزینی در گیلان است.

کد مطلب 1556224

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