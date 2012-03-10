750 بسیجی فومن به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی توشه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف اعزام کاروانهای راهیان نور تقویت فرهنگ جهاد و شهادت است، افزود: تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل جوان دوران دفاع مقدس با جوانان نسل امروز بوسیله حضور زائران بسیجی جوان و روایتگری راویان فتح دربازدید از یادمانهای دفاع مقدس بیش از پیش تقویت خواهد شد.

وی همچنین تبیین عزت، عظمت و اقتدار ایران در برابر استکبار جهانی را از دیگر اهداف راهیان نور دانست و اظهارداشت: آنچه در راهیان نور انجام می گیرد یک جهاد فرهنگی است که خود کمتر از جهاد دفاعی نیست.

فرمانده سپاه فومن از دیگر برنامه های راهیان نور را معرفی اسطورههای ارزشی دفاع مقدس برای نسل حاضر عنوان کرد و گفت: ثبت، ضبط و انتقال ارزشهای آفریده شده در دوران پرشکوه دفاع مقدس تاثیر مهمی در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت داشته و جامعه را همیشه سرزنده نگه می دارد.

وی ادامه داد: تاکنون سه مرحله اعزام کاروان راهیان نور در سپاه ناحیه فومن انجام گرفته است که طی آن 850 نفر از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.

توشه یادآورشد: در پنجمین مرحله که 21 اردیبهشت سال 91 انجام می گیرد، 450 نفر از بسیجیان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.