290 فقره کارت بازرگانی در گیلان صادر شد

افشین سروش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تاکنون 184 عضو جدید به اعضای بانک صادر کنندگان استان افزوده شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 62 درصد رشد داشته است.

وی همچنین اظهارداشت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه 400 میلیون دلار کالا از گیلان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 14 درصدی برخوردار بوده است.

مشاور مطالعات راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: مجموع وزن کالاهای صادر شده درسال جاری افزون بر 608 هزار تن بوده است.

وی افزود: میزان صادرات چمدانی در استان طی سال جاری افزون بر 120 هزار و 500 تن و ارزش مالی آن بیش از 27 میلیون دلار بوده است.

سروش تصریح کرد: عمده ترین محصولات صادراتی در این مدت شامل انواع محصولات نباتی، محصولات پلاستیکی، معدنی، سرامیکی و محصولات غذایی است.

وی افزود: این کالاها اغلب به کشورهای حاشیه دریای خزر، حوزه قفقاز، روسیه، عراق، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است.

مشاور مطالعات راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان همچنین از آغاز بررسی درخواستهای برگزاری نمایشگاه خارجی و پذیرش هیئتهای تجاری خارجی برای سال آینده در این سازمان خبر داد.