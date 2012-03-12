ترافیک ایمن در نورورز نیازمند اجرای دقیق برنامه های تدوین شده است

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پوشش ترافیکی ایام تعطیلات نوروز و موفقیت طرح ترافیکی نوروزی از اهداف اصلی پلیس راه است، افزود: پلیس راه از هم اکنون در تدارک پوشش ترافیکی مناسب برای ایام نوروز بوده و طرحهای مختلف ترافیکی را برای رفاه حال مسافران نوروزی برنامه ریزی کرده است.

وی اظهارداشت: نشست طرح ترافیک نوروزی در استانداری گیلان برگزار شد و دستگاههای دخیل در ترافیک، امداد و نجات جاده ای به ریاست معاون امور عمرانی استانداری نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص چگونگی اجرای طرح ترافیکی نوروز سال 91 مطرح کردند.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: پلیس راه نیز با اشاره به اهمیت موضوع ترافیک ایام نوروز و ورودی بیش از یک میلیون خودرو در نورور سال 90 به استان، همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاههای دخیل در ترافیک را خواستار شد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق برنامه های از پیش تعیین شده ترافیک ایمن و روانی طی ایام نورورز در استان گیلان برقرار خواهد شد.