نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز برگزار می شود/ ارسال 479 اثر به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر؛ ابراهیم گله دار زاده در نشست خبری که پیش از ظهر شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با محوریت برگزاری جشنواره فیلم کوتاه البرز برگزار شده بود اظهار داشت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز در چهار بخش اصلی تحت عنوان بیداری اسلامی ، شهرنشینی، موضع آزاد سینمای صامت برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشنواره فیلم کوتاه سالانه برگزار می شود و استان البرز نیز برای نخستین بار با محوریت تولیدات استانی این جشنواره را برپا خواهد کرد.

گله دار زاده با ذکر آماری از تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه انجمن سینماگرای استان البرز گفت: تا کنون 479 فیلم به دبیرخانه استان البرز ارسال شده است؛ که از این تعداد آثاز زیادی نیز از سایر استان های کشور ارسال شده و این و این آمار برای جشنواره ای استانی بی سابقه است.

این مسئول ادامه داد: در راستای برون سپاری امور، کلیه فعالیت های مربوط به این جشنواره از سوی انجمن سینماگران استان بوده است، و این اداره کل در کنار سایر دستگاهها نقش حمایتی و نظارتی را عهده دار بوده است.

گله دار زاده افزود: کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط سه نفر از داوران بازبینی خواهد شد و فیلمسازانی که آثار آنها مورد پذیرش قرار نگرفته است، به رای هیئت احترام بگذارند.