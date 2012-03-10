پنالتی فولادخوزستان در بازی با داماش به درستی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سلیمانی، دبیر کمیته داوران در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال درباره قضاوت دیدارهای دیروز لیگ برتر گفت: خوشبختانه در چهار دیدار دیروز لیگ برتر مشکل خاصی نداشتیم و تمامی دیدارها با قضاوت خوب داوران همراه بود.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه فیلم بازیها تازه به دست ما رسیده اما گزارش ناظران و داوران را مطالعه کردیم و در بازیهای مس سرچشمه - نفت تهران، ملوان - شهرداری تبریز و سایپا - فجرسپاسی مشکل خاصی مشاهده نشد.
دبیر کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: اما در بازی فولاد - داماش که با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید در یک صحنه کمک داور بازی، قبل از اینکه داور بازی اعلام خطای پنالتی کند، آفساید میگیرد و ناهماهنگی پیش میآید که داور بازی به درستی پنالتی را لغو و به تصمیم کمک داورش تمکین میکند تا قانون را اجرا کند.
وی در پایان گفت: کمیته داوران فیلم بازیها را بازبینی خواهد کرد و در صورتی که بازیها مشکل خاصی داشته باشد از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد کرد.
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