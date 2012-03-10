انتخاب صبای قم به عنوان برترین میزبان لیگ برتر

محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه دیدارهای هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، کمیته فرهنگی سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال کشورمان، اسامی برترین‌های نیم فصل نخست این لیگ را معرفی کرد.



وی افزود: بر اساس نظرسنجی انجام شده و همچنین بررسی‌های مختلف از سوی کمیته فرهنگی سازمان لیگ حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، انتخاب برترین‌های اخلاق از بین مربیان، بهترین میزبانان در بین 18 تیم لیگ برتری و همچنین انتخاب بازیکنان اخلاق صورت گرفت.



انتخاب هافبک صبای قم به عنوان بازیکن اخلاق



سرپرست باشگاه صبای قم اضافه کرد: در حالی که صبای قم با مهدی بدرلو هافبک خود در بین بازیکنان اخلاق نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نیز همانند بخش مربیان دارای نمایند‌ه است، در بین برترین میزبانان و همچنین برترین مربیان اخلاق دارای جایگاه و امتیاز معرفی شد.



وی ادامه داد: صبای قم از جمله معدود تیم‌های بدون حاشیه حاضر در چند فصل اخیر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به خصوص لیگ یازدهم است و 26 هفته است که در بین پنج تیم بالای جدول قرار دارد و از این تیم نیز یک بازیکن در بین برترین‌های اخلاق وجود دارد.



سرمربی صبا در بین مربیان اخلاق لیگ یازدهم



رمضان‌بیگی ابراز داشت: در بین برترین مربیان اخلاق نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عبدالله ویسی سرمربی جوان و خوش فکر تیم صبای قم بعد از چهره‌هایی نظیر حسین فرکی از نفت تهران و مجید جلالی از فولاد خوزستان در مکان ششم ایستاد.



وی عنوان داشت: کمیته فرهنگی سازمان لیگ حرفه‌ای فدراسیون فوتبال کشورمان، اسامی میزبانان برتر نیم فصل نخست لیگ یازدهم را نیز معرفی کرد که طی آن تیم فوتبال صبا و شهر مقدس قم در بین شهرهای مختلف میزبان لیگ برتر که 10 شهر آن در رده‌بندی قرار گرفتند، در رتبه هشتم قرار گرفت.



قم یکی از میزبانان برتر نیم فصل نخست لیگ یازدهم



سرپرست باشگاه صبای قم افزود: بدین ترتیب در بین برترین میزبانان نیم فصل نخست لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های اصفهانی ذوب‌آهن و فولاد مبارکه سپاهان، اصفهان را با کسب 83 امتیاز صدرنشین کردند در حالی که تیم‌های کرمانی مس و مس سرچشمه نیز کرمان را با کسب 53 امتیاز در جایگاه دوم قرار دادند.



وی یاد آور شد: در این رده‌بندی شهر تهران با کسب 50 امتیاز به عنوان سومین میزبان برتر نیم فصل نخست لیگ یازدهم معرفی شد و شهر گیلان با کسب 35 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد تا خوزستانی‌ها با کسب همین تعداد امتیاز در مکان پنجم بایستند.



رمضان‌بیگی اضافه کرد: این در حالی است که بوشهر با کسب 26 امتیاز رتبه ششم را از آن خود کرد، تبریز با کسب 23 امتیاز در مکان هفتم ایستاد و شهر مقدس قم که میزبانی دیدارهای خانگی صبای قم را بر عهده دارد با کسب 22 امتیاز در مکان هشتم ایستاد و شهرهای شیراز و البرز نهم و دهم شدند.

