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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

کاخ سفید اعلام کرد:

ایران و سوریه در راس مذاکرات اوباما و کامرون

ایران و سوریه در راس مذاکرات اوباما و کامرون

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که موضوع ایران و تحولات سوریه در راس موضوعات گفتگوی نخست وزیر انگلیس با مقامات آمریکایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی تاکید کرد: طی دیدار کامرون با مقامات آمریکایی علاوه بر موضوع هسته ای ایران و تحولات سوریه، دیگر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، نشست جی هشت و اجلاس آتی ناتو مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به روابط نزدیک کامرون و اوباما تاکید کرد: این دو روابط بسیار خوبی با هم دارند که در صدد هستند طی این دیدار آن را تقویت کنند.

خاطرنشان می شود نخست وزیر انگلیس اخیرا طی اظهاراتی با تاکید بر ناکارآمدی گزینه نظامی علیه ایران، تاکید کرد: بارها به اسرائیل درباره ناکارآمدی گزینه نظامی هشدار داده ایم.

کد مطلب 1556234

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