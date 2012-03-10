ایران و سوریه در راس مذاکرات اوباما و کامرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی تاکید کرد: طی دیدار کامرون با مقامات آمریکایی علاوه بر موضوع هسته ای ایران و تحولات سوریه، دیگر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، نشست جی هشت و اجلاس آتی ناتو مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به روابط نزدیک کامرون و اوباما تاکید کرد: این دو روابط بسیار خوبی با هم دارند که در صدد هستند طی این دیدار آن را تقویت کنند.

خاطرنشان می شود نخست وزیر انگلیس اخیرا طی اظهاراتی با تاکید بر ناکارآمدی گزینه نظامی علیه ایران، تاکید کرد: بارها به اسرائیل درباره ناکارآمدی گزینه نظامی هشدار داده ایم.