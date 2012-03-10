تیم روان‌ کاران صنعت در لیگ دسته دوم بدمینتون کشور قهرمان شد

محمدرضا زراعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم مجامع امور صنفی زنجان در دیدار فینال با نتیجه 3 بر صفر بازی را به تهران واگذار و به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد.
وی افزود: در رقابتهای لیگ دسته دوم ایران در نیشابور 84 ورزشکار از 12 تیم استانی حضور داشتند.
وی علت نامگذاری این دوره از مسابقات به نام شهید سلطانی را نیکاندیشی خانواده معظم شهید در قبول هزینه ساخت مجموعه ورزشی بدمینتون نیشابور عنوان کرد.
دبیر هیئت بدمینتون نیشابور را ادامه داد: تیمهای روانکاران صنعت خاورمیانه تهران و مجامع امور صنفی زنجان جواز صعود به لیگ دسته اول را بهدست آوردند.
زراعتی اضافه کرد: در دیدار ردهبندی تیم هیئت بدمینتون میاندوآب از استان آذربایجان غربی از سد تیم هیئت بدمینتون شهرستان میزبان با نتیجه 3 بر صفر عبور کرد و مقام سوی این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کرد.
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