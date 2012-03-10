آماده باش هلال احمر مازندران برای خدمت رسانی در نوروز

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح نوروزی امسال 40 پست راهنمایی مسافران در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر خواهند شد.

وی افزود: اطلاعات مورد نیاز مسافران و میهمانان استان در قالب بروشور، ویژه نامه، کتابچه های آموزشی و اطلاع رسانی که حاوی اطلاعاتی در خصوص وضعیت گردشگری، اقامتی و سیاحتی، خیمه های نماز، کمپ های اسکان موقت، ‌نقاط حادثه خیز و نشانی محل استقرار پایگاههای ثابت و سیار امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بوده را به مراجعین ارائه می کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران، از استقرار خیمه های نماز در کنار پست های راهنمایی مسافران خبر داد و افزود: استقرار امام جماعت در این خیمه ها به منظور اقامه نماز در اول وقت و پاسخگویی به پرسشهای شرعی مراجعین از جمله طرحهایی است که برای نخستین بار سال گذشته در مازندران اجرا شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران در خصوص پایگاهها و پست های امداد ونجات بین شهری گفت: در نوروز امسال امدادگران هلال احمر مازندران در 32 پایگاه و پست ثابت و سیار با تجهیزات کامل در سطح محورهای مواصلاتی استان حضور 24 ساعته خواهند داشت و به نیازهای امدادی مسافران و میهمانان استان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد.

ولی پور با اشاره به استقرار یک فروند بالگرد امدادی در استان گفت: این بالگرد به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای عملیات امدادی بکارگیری خواهد شد و علاوه بر خدمت رسانی در گستره استان مازندران در صورت نیاز در استان های گیلان و گلستان نیز خدمت رسانی خواهد کرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران گفت: طرح نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران که از 25 اسفند آغاز می شود تا پایان روز 15 فروردین91 ادامه خواهد داشت و در این مدت تمامی عوامل امدادی، داوطلبان، پشتیبانی و جوانان عضو این جمعیت با تمام توان در خدمت مسافران و میهمانان ارجمندی بوده که در ایام نوروز به مازندران سفر می کنند.