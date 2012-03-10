به گزارش خبرگزاری مهر، مازیارحسینی در جریان بازدیدمیدانی خود از تمامی بخشهای مختلف پروژه ازجمله بندانحرافی، مجموعهسیستم انتقال آب، بدنهسد و جزایر دردست احداث، گفت :عملیاتاجرایی در دیگر جبهههای کاری ازجمله احداث سیستم انتقال آب با سرعتمناسبی ادامهدارد و علاوه بر ترمیم کانال موجود، 75 درصد از عملیاتاجرایی نصب لولهجدید بهاتمام رسیده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیاناینکه احداث سیستم انتقال آب از رودخانهکن به دریاچه چیتگر یکیاز کارهای دشوار دراین پروژه محسوبمیشود، از عبور موفقیتآمیز این سیستم از زیر بزرگراه شهید خرازی خبرداد.
دکترحسینی ضمناشاره بهروند احداث سازهسرریز و سیستم تخلیهتحتانی سد گفت: پیشرفت مراحلاجرایی در بندانحرافی روی رودخانهکن از مرز 85 درصد گذشته و کلیه عملیات مربوطبه خاکبرداری و اجرای پوشش خاکسیمان پروژه نیز تا پایان امسال بهاتمام میرسد.
گفتنیاست سازه سرریز و سیستم تخلیهتحتانی، وظیفه کنترل سطحآب دریاچه و تخلیه رسوباتتحتانی را برعهدهداشته و بهویژه درمواقع بروز سیلاب، از بدنهسد محافظت می کند.
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