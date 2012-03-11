اقدام احمدی نژاد در ایجاد هیئت نظارت اجرای قانون اساسی غیر قانونی است

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی به دستور رئیس جمهور اظهار داشت: تشکیل این هیئت با تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 و 98 قانون اساسی سازگار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

همچنین طبق اصل113 قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تفسیر شورای نگهبان از ماده 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است .

وی با بیان اینکه روسای جمهور قبلی هم خواستار کسب چنین امتیازی بودند افزود: تفسیر شورای نگهبان از ماده 98 قانون اساسی تغییر نکرده است بنابراین اقدام رئیس جمهور در تشکیل چنین شورایی قانونی نیست.

وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور وظیفه ارائه مشورت به ریاست قوه مجریه را دارد افزود: تشکیل چنین شورایی برای مشورت دادن به رئیس جمهور اشکالی ندارد اما تفسیر های این شورا از قانون اساسی را نمی توانند ترتیب اثر بدهند.

طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور ناظر بر سایر قوا نیست

توکلی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی این است که رئیس جمهور ناظر بر سایر قوا نیست گفت: بر اساس این تفسیر رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: اگر رئیس جمهور با هدف امر و نهی به سایر قوا و یا تذکر به آنها اقدام به تشکیل چنین شورایی کرده باید بداند این کار با قانون اساسی سازگار نیست و شورای نگهبان معتقد است رئیس جمهور دارای این اختیارات نیست.

توکلی با بیان اینکه سخنگوی شورای نگهبان هم مخالفت شورای نگهبان با تشکیل چنین شورایی را اعلام کرده است گفت: نباید به خاطر این مسئله دعوای جدیدی درست کرد باید به دنبال کار مردم برویم.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس جمهور چهار شنبه هفته گذشته با استناد به اصل 113 قانون اساسی طی حکمی 11 عضو هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.

پیش اعلام اعضای این هیئت از طرف رئیس جمهور کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بااشاره به تصمیم رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی گفت: در زمان یکی از روسای جمهور سابق چنین هیئیتی تشکیل شد و همان موقع شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.