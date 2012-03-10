جزئیات آخرین مصوبات جلسه هیئت پذیرش در سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل درگاهی سرپرست پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به تشریح تصمیمات متخذه در آخرین جلسه هئیت پذیرش اوراق بهادار در سال 90 که به منظور بررسی درخواست پذیرش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایشگاه بندرعباس تشکیل شده بود، پرداخت.

وی اظهار داشت: درخواست پذیرش شرکت پالایش نفت بندرعباس با سرمایه 1380 میلیارد تومان در تاریخ سوم مهرماه 90 در هیئت پذیرش اوراق بهادار مطرح شد. طبق مصوبه هیئت در آن تاریخ، مقرر شد شرکت پالایش نفت بندرعباس به شرط تامین برخی از شروط مورد نظر هیئت از جمله انجام اقدامات مربوط به اطلاع‌رسانی از طریق سامانه کدال، رفع ابهامات مربوط به قراردادهای مربوط به خوراک و مواردی از این دست، در فرصت 6 ماهه از آن تاریخ درج شود.



درگاهی افزود: با توجه به رو به اتمام بودن فرصت شش ماه مذکور و نیز رفع برخی از شرایط فوق الذکر توسط شرکت پالایش، پرونده شرکت دوباره در جلسه 15 اسفندماه مطرح و مقرر شد که تا پایان سال جاری، پس از اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال نام شرکت در فهرست نرخ های بورس درج شود.



درگاهی در مورد مصوبه هیئت پذیرش در خصوص هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس توضیح داد: درخواست پذیرش این شرکت دو هزار و 47 هزار میلیارد تومانی هم پس از تکمیل پرونده قابلیت طرح در هیئت پذیرش را پیدا کرد. از آنجا که ثبت سرمایه شرکت به میزان تعیین شده نهایی نشده و نیاز به شفاف سازی در مواردی از قبیل قرارداد خوراک بین شرکت‌های زیرمجموعه، راهبردها ریسک‌ها و نیز عملکرد سال آتی بود، مقرر شد مجددا در نخستین جلسه این هیئت پس از تکمیل اطلاعات، وضعیت این شرکت بررسی شود.



وی افزود: تمام تلاش مدیریت پذیرش بر این است که شرکت پالاش نفت بندرعباس به زودی در بورس درج و سهام آن در نخستین فرصت ممکن عرضه شود. در عین حال، اقدامات مربوط به شفاف سازی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز شروع شده است.



درگاهی همچنین از عرضه سهام شرکت نفت جی تا قبل از پایان سال خبر داد و افزود: با دریافت توکن و اطلاع رسانی از طریق کدال، امکان عرضه سهام شرکت فراهم شده است.