کارکنان شهرکهای صنعتی مازندران 6 هزار واحد خون اهدا کردند

سید محمد عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی با هدف بالا بردن روحیه ایثار و از خود گذشتگی، در یک اقدام خداپسندانه به افراد نیازمند خون اهدا کردند.

وی افزود: واحد سیار انتقال خون با استقرار در محل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، اقدام به دریافت خون های اهدا شده توسط کارکنان این شرکت کرد.

عمادی بیان داشت: با توجه به اینکه واحدهای انتقال خون و مراکز بهداشتی و درمانی در استان، در ایام نوروز با کمبود انواع گروههای خونی مواجه هستند بر این اساس کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی مازندران وظیفه ذاتی خویش جهت مشارکت هرچه بیشتر در امر خداپسندانه اهدا خون بوده، بخشی از خون خود را اهدا کردند.

عمادی تصریح کرد: اکثر اهدا کنندگان شاغل در این شرکت از افرادی هستند که بطور مستمر سالانه حداقل دو بار مبادرت به اهـدا خون می کنند و در این امر دارای سابقه هستند.

خونهای اهدایی پس از انجام مراحل مختلف و آزمایشات لازم و جداسازی فرآورده های آن جهت بیماران نیازمند به خون در مراکز درمانی استان مورد استفاده قرار می گیرد.