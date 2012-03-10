برگزاری گفتمان اخلاق عمومی در مجتمع کوثر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی ازاستادان حوزه کوثردر این مراسم پس از بیان انواع شرک که شامل شرک جلی و شرک خفی است، اظهارداشت: توحید دارای چهار مرتبه قشریا اقرار به زبان، قشر القشر یا قبول قلب بدون انشراح در تمام جوارح، لب یا مشاهده کردن آنچه به قلب تصدیق کرده است، لب اللب یا اینکه منشا تمام چیزها را خدا بداند، می ‌شود.

محمد جزایری افزود: هر کس یکی از این چهار مرتبه را نداشته باشد، مشرک به حساب می‌آید.

برگزاری چهارمین جلسه تخصصی شیعه شناسی در مجتمع کوثر تهران

چهارمین جلسه تخصصی شیعه شناسی با حضور استادان، طلاب و مبلغان، در مجتمع کوثر، وابسته به تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

یکی ازاستادان حوزه و دانشگاه در این مراسم که در سالن اجتماعات مجتمع کوثر برگزار شد، در ادامه مباحث جلسه های گذشته اظهار داشت: قبل از بعثت پیامبر(ص) درعربستان، نظام قبیله ای بر پا و شعر وشاعری از جایگاه خاصی برخوردار بود و مردم نیز از نظر اقتصادی درمضیقه بودند.

علی دزفولی در ادامه افزود: ازدواجها در زمان جاهلیت به هفت صورت، ازدواج سالم، استبضاع، شقار، مقت، بدل، اجتماع رهط و اجتماع ناس انجام می شد.

وی گفت: کهانت و توجه به جن از جایگاه خاصی برخوردار بود و از این طریق آینده را پیش بینی می‌ کردند و مردم را به خود جذب می‌کردند.

تجلیل از ذاکرین اهل بیت جنوب غرب تهران درکنگره شعر عاشورایی

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران از برگزاری مراسم تجلیل از سه چهره برتر از ذاکران اهل بیت(ع) جنوب غرب تهران در چهارمین کنگره شعر عاشورایی خبر داد.

عباس اکبری افزود: در این مراسم که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، از عزیز صبوری ، حسن آخوندی و داود بیدق داری تقدیر و این ذاکران ،هدایای ویژه خود را از حجت الاسلام روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام نیک نژاد، مدیر کل تبلیغات اسلامی تهران دریافت کردند.

گفتنی است چهارمین کنگره شعر عاشورایی با حضور استادان برجسته شعر آیینی و ذاکرین اهل بیت(ع) برگزار شد.