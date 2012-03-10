مستندسازان در بستر اجتماع فیلم بسازند

به گزارش خبرگزاری مهر،جواد شمقدری در این نشست، ضمن با اهمیت خواندن بحث همگرایی سازمان سینمایی به منظور عدم اجرای یک کار موازی و یا سیاست‌های متناقض گفت : ماموریت‌های مؤسسات تابعه این سازمان، در آینده نزدیک تغییر پیدا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بحث "خصوصی‌سازی" در حوزه سینما پرداخت و گفت : این مرکز می بایست به یک پاتوق فرهنگی که مردم، روزانه به آن مراجعه می‌کنند شناسایی شود و برنامه نمایش و نقد و بررسی فیلم‌های مستند در آن مکان به اجرا درآید.

در ادامه این نشست شفیع آقامحمدیان درباره برگزاری جشنواره فیلم مستند گفت : این مرکز در سال 90، چهار جشنواره موفق را با کمترین حاشیه برگزار کردیم که به ویژه جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت علی رغم همه مشکلاتی که برای برگزاری وجود داشت به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

در پایان این نشست، طرح پیشنهادی مبنی‌بر شرح وظایف جدید "مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی" در سازمان سینمایی ارائه شد که متن برخی از این پیشنهادها به این شرح بود: تأسیس بنیاد سینمایی مستند و تجربی با عنوان بنیاد سهروردی"،‌ فعالیت در حوزه تولید فیلم‌های فاخر تجربی، مستند- سینمایی، مستند، داستانی و انیمیشن حرفه‌ای، ایجاد واحد پشتیبانی فنی و تولید، برپایی منظم جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت و جشنواره‌های موضوعی دیگر، تأسیس مرکز پژوهش مستند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و همایش‌های بین‌المللی و هفته‌های فیلم و... تاکید شد.

در انتهای این نشست، رئیس سازمان سینمایی ضمن درخواست انجام با قدرت وظایف جاری، مأموریت برگزاری جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های مستقل درسال 91 را با توجه به حجم و سرعت رخدادهای سیاسی- اجتماعی، به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی محول کرد.