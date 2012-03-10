میزان نرخ باروری در کشور رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مخبر دزفولی روز شنبه در مراسم تقدیر از دست اندرکاران نقشه تحول نظام سلامت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اخیرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحقیقاتی را در خصوص جمعیت انجام داده ایم و این تحقیقات نشان می دهد که در آینده، جامعه نسبتا پیری خواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال 90 نرخ باروری 6/1 بوده است این میزان در مقایسه با دوره های گذار جمعیتی گذشته، یک سقوط آزاد را از نظر جمعیت نشان می دهد همچنین برآورد می شود بعد از افق چشم انداز 1404 اگر این وضعیت استمرار پیدا کند جامعه دچار افت جمعیت می شود و این عامل مشکلات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

مخبر دزفولی ادامه داد: اگر نرخ باروری 2/2 باشد از نظر جمعیتی ثبات پیدا خواهیم کرد که باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد و وزارت بهداشت باید به مقوله تنظیم نرخ رشد توجه بیشتری داشته باشد.

وی در خصوص نقشه تحول نظام سلامت نیز گفت: در تدوین این نقشه، اقدامات تحول آفرینی را شاهد هستیم و اگر نقطه حرکت و شاخص ها معین نشود نمی توان ارزیابی های واقعع بینانه ای را در آینده داشته باشیم.