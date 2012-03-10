پایان خوشی در لیگ سیزدهم فوتسال داشتیم

حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: با وضعیت بسیار خوبی که داشتیم و انگیزه بالایی که بازیکنان تیم برای موفقیت در این دیدار نشان دادند، کسب برتری و به دست آوردن سه امتیاز برابر علم و ادب مشهد کار سختی نبود.



تثبیت جایگاه ششمی صبا در لیگ برتر



وی اضافه کرد: علم و ادب مشهد و صبای قم تا قبل از بازی مقابل یکدیگر در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، تیم‌های هفتم و هشتم جدول رده‌بندی بودند و هر دو تیم برای اینکه موقعیت بهتری در جدول داشته باشند، برای سه امتیاز بازی کردند اما تیم ما بهتر از حریف بازی کرد و در واقع بازیکنان ما آنچه که در تمرینات انجام داده بودیم را به خوبی اجرا کردند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان کرد: تیم صبای قم به دلیل مشکلاتی که در نیم فصل دوم داشت، در بازی‌های گذشته خود امتیازات ارزشمندی را از دست داده‌ بود و برای جبران ناکامی بازی‌های قبل لیگ برتر تنها به دنبال سه امتیاز بازی برابر علم و ادب مشهد بود که خوشبختانه آن را کسب کرد.



وی ابراز داشت: علم و ادب مشهد در بازی گذشته خود برابر یکی از دو مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بازی خوبی به نمایش گذاشته بود و ما نیز مقابل منصوری قرچک شایسته باخت نبودیم به همین خاطر بازیکنان ما با توان این تیم را در حضور تماشاگران قمی شکست دادند.



هشتمین پیروزی خانگی صبای قم در لیگ سیزدهم



سرمربی تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: صبای قم در تلاش برای کسب جواز صعود به رده های بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر علم و ادب مشهد با قدرت بازی کرد تا بتوانیم بعد از چند هفته به سه امتیاز بازی دست یابیم که این اتفاق رخ داد و با توقف فیروز صفه مقابل ار‍ژن فارس به رده ششم جدول رده بندی رفتیم.



گنجیان ادامه داد:‌ در این بازی بهترین بازی تیم فوتسال صبای قم به نمایش در آمد و بازیکنان ما با استفاده از اشتباهات تیم علم و ادب مشهد در بازی هفته بیست و ششم برابر این تیم به برتری دست یافته و پیروزی دیگری را در لیگ برتر کسب کردند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم در پایان تصریح کرد: تنها خواسته من از مسئولان باشگاه صبا این است که تلاش کنند تا تیم فعلی ما برای فصل آینده لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور حفظ شود و با تکمیل آن در لیگ بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.



تیم‌ فوتبال صبای قم در هفته پایانی سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در دیداری خانگی که شامگاه جمعه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، به برتری هشت بر چهار دست یافت.

